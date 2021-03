Resultado do Enem: veja horário e como conferir a nota

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) divulga nesta segunda-feira (29), a partir das 18 horas [horário de Brasília], o resultado do Enem 2020. As notas podem ser conferidas diretamente na página do participante.

Hoje, serão publicados os boletins de desempenho das seguintes versões do Enem 2020:

impressas (primeira e segunda aplicação);

digital;

PPL (para pessoas privadas de liberdade).

Segundo o Inep, quem fez a prova na modalidade de teste pode consultar o resultado a partir de 28 de maio.

Como ver o resultado do Enem 2020?

A consulta do resultado do Enem 2020 pode ser na página do participante (www.enem.inep.gov.br). Siga o passo a passo para acessar a sua nota:

Acesse a página do Enem (www.enem.inep.gov.br); Clique em “Página do Participante”; Selecione a opção “Entrar”; Digite o CPF e a senha de cadastro; Clique em em “Resultado” e, logo após, em “Edições anteriores”; Selecione o ano em que fez o Enem, no caso 2020;

Como calcular a nota do enem?

Para descobrir qual a nota média no resultado do Enem 2020 é bem simples. Alguns programas que usam a nota do exame pedem apenas a média aritmética simples, que é a soma da pontuação dividida pelo número de provas feitas. Como no Enem são cinco provas, a divisão é sempre por cinco. Veja um exemplo a seguir:

Supondo que o estudante tirou as seguintes notas:

Redação: 800 pontos;

Linguagens: 750 pontos;

Ciências Humanas: 700 pontos;

Matemática: 680 pontos;

Ciências da Natureza: 620 pontos;

Basta somar o valores e dividir por cinco. Neste caso, a nota média é 710.

Para que serve a nota do Enem 2020?

A nota do Enem 2020 pode ser utilizada em programas como o SiSU e Prouni, que garantem a vaga de estudantes em universidades públicas e privadas – nessas com bolsas de estudos que podem ser de 50% a 100%.

Além disso, é possível utilizar a nota do Enem 2020 para financiar uma graduação por meio do Fies. O programa garante ao estudante que faça todo o curso e só quite as dívidas com as mensalidades depois que se formar.

Sisu 2021 e o Resultado do Enem

O SiSU deste ano já está com data definida e tem mais de 209 mil vagas disponíveis. As inscrições para o programa que garante vaga em universidades públicas começam em 9 de abril. Veja, a seguir, o cronograma completo:

Período de inscrições – de 6 a 9 de abril, pela internet;

– de 6 a 9 de abril, pela internet; Resultado da chamada regular – em 13 de abril;

– em 13 de abril; Prazo para participar da lista de espera – de 13 a 19 de abril;

– de 13 a 19 de abril; Matrícula da chamada regular – de 14 a 19 abril;

– de 14 a 19 abril; Convocação dos candidatos em lista de espera pelas instituições – a partir de 23 de abril.

