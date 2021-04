Sisu 2021: inscrições começam nesta terça-feira (06); veja como fazer

As inscrições para o Sisu 2021 começam nesta terça-feira (06) e seguem até a sexta (09). As inscrições no processo seletivo são gratuitas e podem ser feitas pelo site o programa. Ao todo, são mais de 209 mil vagas espalhadas em centros universitários públicos do Brasil.

Podem participar do Sisu 2021 os estudantes que fizeram o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2020. Além disso, quem quiser participar do processo seletivo precisa cumprir algumas outras regras, como não ter zerado a redação. É selecionado para vaga o candidato com maior a pontuação no Enem.

Cada candidato pode se inscrever em até duas vagas no Sisu. O estudante precisa definir a ordem de preferência do curso e unidade de ensino, e o turno no qual pretende estudar. Além disso, é necessário escolher em qual modalidade deseja concorrer a vaga.

No Sisu 2021, as modalidades disponíveis são: ampla concorrência e ações afirmativas (com critérios raciais ou sociais).

Segundo o Ministério da Educação, ao todo, serão 209.190 vagas, distribuídas em 5.685 cursos de graduação. Todas as vagas do Sisu estão disponíveis em instituições pública de ensino superior. O sistema também oferta vagas para os cursos de ensino à distância.

Como se inscrever no Sisu 2021?

A inscrição do Sisu 2021 é feita pela internet. Não há necessidade de pagar nenhuma taxa para participar do processo seletivo. Confira o passo a passo.

Acesse a página do Sisu na internet (sisu.mec.gov.br). Selecione a opção “Fazer inscrição”. Clique em entrar com GOV.BR ou fazer cadastro. Em seguida, é necessários confirmar alguns dados pessoais. Feito isso, é possível escolher até duas opções de curso, que podem ser pesquisadas por cidade, centros de ensino ou pelo nome do curso. No resultado da busca é possível conhecer os cursos pesquisados. Clique no curso para ver mais detalhes e as modalidades disponíveis. Leia atentamente as modalidades disponíveis para o curso, escolha uma das opções para a qual pretende concorrer e clique em “Escolher esta modalidade” para continuar. Confira os dados do curso e modalidade de vaga que você escolheu, a documentação que será exigida pela instituição na matrícula e clique em “Confirmar minha inscrição”. Após confirmar sua inscrição, você voltará para a tela “Minha inscrição” e poderá conferir as informações da opção escolhida. Você pode alterar suas opções durante o período de inscrições, ou seja, até o dia 9 de abril.

Cronograma Sisu 2021

Período de inscrições – de 6 a 9 de abril, pela internet;

– de 6 a 9 de abril, pela internet; Resultado da chamada regular – em 13 de abril;

– em 13 de abril; Prazo para participar da lista de espera – de 13 a 19 de abril;

– de 13 a 19 de abril; Matrícula da chamada regular – de 14 a 19 abril;

– de 14 a 19 abril; Convocação dos candidatos em lista de espera pelas instituições – a partir de 23 de abril.

