Sisu: período de inscrição é prorrogado; veja como se candidatar

O Ministério da Educação (MEC) prorrogou o prazo de inscrição para o Sisu 2021 para o dia 14 de abril, às 23h59. Inicialmente, o prazo se encerrava na última sexta. O anúncio da prorrogação foi feito na noite de ontem (9) pelo ministério.

Para participar do Sisu é exigido que o candidato tenha participado do Enem edição de 2020, cujo resultado foi divulgado no dia 29. Além disso, o estudante precisa ter obtido nota superior a zero na prova de redação.

Este ano o Sisu oferta mais de 209 mil vagas em diversas universidades pelo país. Os cursos de ensino superior são para ensino presencial e remoto. O estudante pode se candidatar até duas vagas no processo seletivo.

⚠️ ATENÇÃO! ⏰ O período de inscrição para o Sisu agora vai até a próxima quarta-feira (14), às 23h59. 🧑🏾‍💻Não esqueça de se inscrever e boa sorte!#sisu2021 #sisu https://t.co/TlO0WDZRKt — Ministério da Educação (@MEC_Comunicacao) April 10, 2021

Como se inscrever no Sisu?

Para entrar no portal de inscrição, basta utilizar o mesmo login do portal de serviços do Governo. O prazo final para os estudantes realizarem a inscrição é na próxima quarta-feira (14), até às 23h59. O candidato deve se preparar com antecedência para não ter problemas ao se inscrever. Devido ao grande volume de acessos, o site pode demorar mais do que o comum.

Confira como fazer a sua inscrição:

Acesse a página do Sisu na internet (sisu.mec.gov.br). Selecione a opção “Fazer inscrição”. Clique em entrar com GOV.BR ou fazer cadastro. Em seguida, é necessário fazer a confirmação dos dados pessoais. Feito isso, é possível escolher até duas opções de curso, que podem ser pesquisadas por cidade, centros de ensino ou pelo nome do curso. No resultado da busca é possível conhecer os cursos. Clique no curso para ver mais detalhes e as modalidades disponíveis. Leia atentamente as modalidades disponíveis para o curso, escolha uma das opções para a qual pretende concorrer e clique em “Escolher esta modalidade” para continuar. Confira os dados do curso e modalidade de vaga que você escolheu, a documentação que será exigida pela instituição na matrícula e clique em “Confirmar minha inscrição”. Após confirmar sua inscrição, você voltará para a tela “Minha inscrição” e poderá conferir as informações da opção escolhida. Você pode alterar suas opções durante o período de inscrições, ou seja, até o dia 9 de abril.