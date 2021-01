Unicamp 2021: gabaritos serão divulgados a partir desta sexta-feira (8/1)

A Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) vai divulgar a partir desta sexta-feira (08/01) os gabaritos das provas da 1ª fase do vestibular 2021, segundo a Comissão Permanente para os Vestibulares (Comvest), organizadora do processo seletivo. Neste ano, a universidade possui 3,2 mil vagas abertas em 69 cursos. As respostas serão divulgadas no site da Comvest.

Gabaritos da Unicamp 2021 serão divulgados em dois dias devido à pandemia

Em virtude da pandemia, além do adiamento do processo seletivo para esta data, a Unicamp dividiu a logística de aplicação do exame em dois dias a fim de evitar aglomeração de candidatos. No primeiro dia (06/01), 28,7 mil dos 34,3 mil inscritos fizeram as provas para o ingresso em cursos de ciências exatas/tecnológicas e ciências humanas/artes. Hoje (07/01), 7 de janeiro, farão a prova os candidatos aos cursos da área de biológicas/saúde. São esperados 43,6 mil candidatos para este segundo dia. A Unicamp informou que o gabarito do primeiro dia de avaliação será publicado nesta sexta-feira (08/01). As respostas do segundo dia deve ser divulgado somente na segunda-feira (11/01).

Recorde de candidatos vindos de escolas públicas

O total de inscritos para este ano foi de 77,6 mil. Segundo a Comvest, o número de candidatos é maior do que o registrado no ano anterior, quando houve 72.859 candidatos. Este ano ainda houve recorde de estudantes oriundos da rede pública, com 34,2% dos candidatos. Os dez cursos mais procurados pelos candidatos para 2021 são: medicina, arquitetura e urbanismo; ciências biológicas; comunicação social-midialogia; ciência da computação; engenharia da computação; farmácia; história; ciências econômicas e enfermagem.

Por conta do período de pandemia do coronavírus, foi redefinida redução na quantidade de questões testes – de 90 para 72, com tempo máximo de quatro horas, ao invés das cinco estipuladas em anos anteriores. As provas do primeiro dia ocorreram em 37 cidades, entre elas, 32 de São Paulo e cinco capitais de outros estados.

Calendário Vestibular Unicamp 2021

Divulgação dos aprovados na 1ª fase: 29 de janeiro

2ª fase: 7 e 8 de fevereiro

Provas de habilidades específicas (exceto música): 11 e 12 de fevereiro

Divulgação da primeira chamada: 10 de março

Comissão de averiguação virtual dos convocados cotas étnico-raciais da primeira chamada/Solicitação e divulgação do resultado de recurso dos convocados em primeira chamada de cotas étnico-raciais: 11 de março

Matrícula presencial da primeira chamada, nas unidades de ensino: 15 de março

Início das aulas: 15 de março

Calendário completo e oficial da Comvest