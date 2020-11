Nesta segunda-feira (9), o Procon do Estado de São Paulo notificou a operadora Claro e as fabricantes Motorola e Samsung sobre a disponibilidade da internet 5G no Brasil. De acordo com o ofício, o órgão quer esclarecimentos sobre atuais ofertas de serviços que estão sendo veiculadas em campanhas publicitárias. De acordo com as três notificadas, as propagandas se referem ao serviço de 5G como “compatíveis com uma conexão mais rápida e moderna”

Campanhas sobre serviço 5G são ao alvo do Procon