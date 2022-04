7 comunidades do Orkut que fizeram sucesso além dos “scraps”

Criador do Orkut deu esperança aos fãs da plataforma sobre a volta do site

Na quarta-feira, dia 27 de abril, o criador do Orkut reativou o domínio da rede social, que havia sido extinta em 2014. No comunicado da página, Orkut Büyükkökten publicou uma mensagem que dá a entender que uma nova plataforma está para ser lançada, ou até mesmo que a antiga pode retornar. Com essa possível volta, relembre 7 comunidades do Orkut que ficaram muito conhecidas.

Eu nunca terminei uma borracha – comunidades do Orkut

Você já usou uma borracha até o fim? Entre as comunidades do Orkut, a “Eu nunca terminei uma borracha” tinha como único objetivo reunir todas as pessoas com o costume de perder a borracha com frequência, ou emprestar para alguém e nunca mais conseguir o item de volta. Utilizada principalmente por estudantes, ela chegou a contar com um total de 613.264 membros que se identificavam com essa situação.

Tocava campainha e corria

Quando a internet ainda não era o centro das atenções, uma das principais brincadeiras que as crianças faziam era tocar a campainha dos outros e sair correndo. Normalmente, a intenção era apenas perturbar aquele vizinho rabugento ou aquela vizinha que ninguém suportava. Como a maioria, essa comunidade tinha um propósito bem aleatório, e reuniu mais de 1 milhão de pessoas que tocavam a campainha e saíam correndo.

Pareço metida(o) mas sou legal

Se tem uma coisa que as comunidades do Orkut faziam bem era reunir pessoas que passavam por uma mesma situação muito específica, e mostrar que elas não estavam sozinhas. Esse era o caso da comunidade “Pareço metida(o) mas sou legal”, que juntava aqueles que estavam cansados de ouvir os outros dizendo que eles tem cara de nojento ou que pareciam muito metidos. Afinal, juntos eles poderiam mostrar que, na verdade, são todos muito legais.

Sou legal, ñ tô te dando mole – comunidades do Orkut

Outra situação identificada por mais de 1 milhão de pessoas na rede social era quando os outros confundiam suas atitudes simpáticas com segundas intenções. Por isso, a comunidade “Sou legal, ñ tô te dando mole” surgiu para agrupar aqueles que tinham um jeito atencioso e carinhoso, que muitas vezes acabava levando a declarações de amor que não eram esperadas ou desejadas.

Eu Odeio Acordar Cedo

Sem dúvidas, essa é a mais famosa das comunidades do Orkut. Com a tradicional foto do personagem Garfield, ela provocou uma das maiores uniões da população brasileira, que é a de juntar todos aqueles que odeiam acordar cedo. Aliás, tem alguém que goste? Com seus mais de 6 milhões de membros, os usuários tinham o costume de publicar o porquê precisaram acordar cedo em determinado dia. Um sentimento em comum que, com certeza, prevalece até os dias atuais.

Eu odeio segunda-feira – comunidades do Orkut

Outro sentimento que ainda é coletivo é o daqueles que odeiam segunda-feira. Afinal, não há nada pior do que sair do descanso do fim de semana para ter que voltar à rotina de estudos ou do trabalho. E a foto de capa da comunidade não poderia ser outra senão a do gato Garfield, é claro.

Eu sou mais indie que você

Nos primórdios da cultura indie no Brasil, uma das comunidades do Orkut que surgiu foi a “Eu sou mais indie que você”. Como o próprio nome diz, o intuito era ter membros que se consideravam muito indies, ou seja, eram adeptos de um estilo mais alternativo, tanto na forma de se vestir quanto em relação ao gosto musical e afins. Apesar de não ter sido muito popular, ela ganhou diversos integrantes que acompanhavam as mesmas tendências.

História do Orkut

Fundada em 2004, a rede social Orkut foi um fenômeno no Brasil. Ela levava o mesmo nome de seu criador, o engenheiro de software Orkut Büyükkökten, que desenvolveu a plataforma quando ainda trabalhava na Google. Apesar de ter sido criada para o público estadunidense, tornou-se popular mesmo no Brasil e na Índia. Por isso, após um ano de existência, o Orkut ganhou sua versão em português.

Entre as possibilidades que a rede social oferecia, estavam os scraps para enviar recados e as populares comunidades do Orkut. No entanto, mesmo com o sucesso no país, com o passar do tempo ela foi perdendo espaço para outras plataformas que estavam crescendo, como, por exemplo, o Facebook e o Twitter. Assim, em 2014, a rede social foi encerrada, com 5 milhões de usuários ativos.

