Amazon Echo: veja quais as funções dos dispositivos de comando de voz

A Amazon Echo chegou em sua quarta geração em setembro de 2020. São dispositivos de comando de voz que fazem diversas tarefas. Incluindo reprodução de música, alarmes, podcasts, ler audiobooks, fornecer informação sobre o tempo, tráfego, entre outras.

O Echo também pode controlar vários dispositivos inteligentes. E tudo por meio de Alexa, a assistente virtual, capaz de fazer as ações. A Amazon Web Services é responsável pela execução do Amazon Echo.

No modo padrão, o dispositivo de reconhecimento de voz monitora por o “nome”. Mas para isso, é necessária uma conexão de Internet Wi-Fi.

Todavia o dispositivo também vem com um controle remoto. Assim, manualmente pode ativado com o comando de voz. Os microfones do Echo podem ser desativados manualmente pressionando um botão silenciador para desligar o circuito de processamento de áudio.

O reconhecimento de voz do Echo se baseia na Amazon Web Services e na plataforma de voz comum que a Amazon adquiriu a partir do Yap, Evi, e IVONA.

Dispositivos Amazon Echo

São diversos da Amazon Echo que contém Alexa. A assistente de voz está disponível em alto-falantes ou TVs, assim como aplicativo em smartphones,

Há dispositivos como o Philips Hue, que funcionam com Alexa. E também dispositivos que oferecem Amazon Voice Services, a plataforma que executa o Alexa.

Portanto, os dispositivos disponíveis no Brasil são: Echo Dot, terceira e quarta geração, Echo Dot com relógio, Echo Plus, Echo Studio, Echo Show 5, Echo Show 8 e Echo Show 10, todos eles integrados com a Alexa.

Estes dispositivos apresentam um display, fiornecendo informações visuais, como a previsão do tempo, vídeos ou letras de músicas. E outros gadgets do Amazon Alexa também, como o Echo Wall Clock e o plugue inteligente Echo Flex, por exemplo.

Amazon Echo Dot

Agora vamos falar sobre o Amazon Echo Dot, o dispositivo Echo mais barato. Se você deseja iniciar no mundo do sistema Echoda Amazon, pode escolher este modelo.

Basicamente, o Echo Dot é um alto-falante que tem microfones, e seu modelo é bem compacto, com99 mm x 99 mm x 43 mm. E pesa cerca de 300 gramas.

Disponível nas cores branco, cinza e preto, o Dot se conecta com Wi-Fi, Bluetooth e uma tomada de áudio de 3,5 mm. Assim como os demais dispositivos Amazon Echo, o Dot também tem a assistente virtual da Amazon, Alexa. Por ele, tudo é projetado pelo comando de voz.

Mas não se engane com o tamanho e preço menor. Porque o Dot pode fazer praticamente tudo o que o Echo Show e o Echo original podem fazer. Assim, você pode tocar músicas, saber resumos de notícias, ouvir um boletim meteorológico, por exemplo.

Mas o tamanho e preço são as principais diferenças do Dot para os outros Echo. Porque a maior parte das funcionalidades é igual.

Amazon Echo Frames

E nem só de auto-falantes vivem os dispositivos Amazon Echo. Os Echo Frames são os óculos inteligentes com Alexa. Assim, o usuário nem precisa se preocupar em tirar o celular do bolso ou ter um auto-falante por perto.

A armação funcional permite acionar a Alexa para fazer diversas funções. E a atualização apresenta melhorias, como bateria de maior duração e novas opções de cores.

De forma mais discreta, você conecta se celular via bluetooth e aciona a assistente de voz. Além disso, o Echo Frames também pode ser usado como fones de ouvidos. O dispositivo pode ser conetcado ao Android ou iPhone (iOS).

Além disso, a nova geração, os óculos inteligentes da Amazon também apresentam novo ajuste automático de volume. Assim, você pode controlá-lo no início da reprodução de áudio, se baseando no nível de ruído do ambiente e no seu perfil de audição.

Portanto, com o Echo Frames você ainda pode escolher quais apps e contato você deseja ouvir. Há um recurso que permite filtrar as opções. E a bateria deste Amazon Echo dura até 40% mais tempo de reprodução contínua. Se comparando a geração anterior do óculos inteligente.

E para completar, um novo recurso presente neste Amazon Echo, é que a versão mais recente permite desligar o dispositivo. Para isso, basta colocá-lo de cabeça para baixo por três segundos.