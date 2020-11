Aderir a uma assistente de voz se tornou algo comum para muitas pessoas. Essa inteligência artificial está cada vez mais presente não apenas nos smartphones, mas também em caixas de som, smart speakers entre outros objetos de casa.

A tecnologia presente em filmes de ficção científica ou seriados como “Black Mirror” se tornou um realidade. Com uma assistente de voz, o usuário consegue fazer tarefas, mesmo à distância.

Como por exemplo, saber a previsão do tempo, escutar uma playlist ou organizar os compromissos na agenda. Tudo de forma instantânea.

E com uma rotina corrida e horários apertados, ter uma assistente de voz facilita as tarefas do dia a dia. Um tempinho de sobra sempre é bem-vindo, não é mesmo?

Portanto, neste artigo você vai saber mais sobre ter uma assistente de voz, quais as vantagens e as melhores marcas do mercado. Acompanhe!

O que é uma assistente de voz?

A assistente de voz, também chamada de assistente virtual, trata-se de uma tecnologia de comando de voz, que realiza tarefas. Os smartphones foram os primeiros aparelhos a ter este comando.

Então usando apenas a sua voz você pode fazer buscas, controlar dispositivos e cumprir funções, como configurar o GPS ou enviar um e-mail, por exemplo. Ou mesmo controlar a luz e trancar portas de uma casa.

Seja em tarefas simples ou que levam mais tempo, a assistente de voz foi desenvolvida para tornar mais simples e fácil a nossa rotina tecnológica.

E de olho nisso, grandes empresas como Google, Amazon e Apple lançaram as suas assistentes de voz. Com certeza você já ouviu falar da Siri, Alexa ou Google Assistente. Veja mais sobre este assunto no próximo tópico.

As melhores marcas de assistente de voz

As empresas Amazon, Apple e Google desenvolveram respectivamente as assistentes de voz Alexa, Siri e Google Assistente.

Contudo, todas auxiliam, por meio de aparelhos tecnológicos aos usuários que por meio de perguntas e comandos, solicitam as tarefas. Veja abaixo mais detalhes sobre cada uma delas.

1. Siri

Talvez a Siri seja a mais antiga assistente de voz, criada pela Apple em 2010. Com o comando de voz, a assistente faz tarefas que incluem abrir aplicativos, fazer ligações, envio de mensagens, adicionar lembretes, pesquisar na internet, entre outros.

De forma divertida, ela também responde perguntas do usuário e até faz piadas e canta. Portanto, para ativá-la basta dizer “E aí, Siri.” no Iphone ou outros aparelhos Apple

2. Google Assistente

Criado em 2016 em uma extensão do Google Now, o Google Assistente é encontrado nos dispositivos Androids e na Android TV. Com esta assistente virtual, você pode controlar dispositivos de casa, enviar mensagens, selecionar músicas, agendar compromissos, escutar notícias, entre outros.

Semelhante à Siri, o Google Assistente é ativado com o comando de voz. Assim, basta falar “OK, Google.” ou “Ei, Google.”, e frases como “Qual a previsão do tempo?”, “Qual o hotel mais próximo?”, “Ligar para Fábio”, “Lembrar de comprar o presente da mamãe.” etc.

3. Alexa

A Amazon criou a assistente de voz Alexa, que é conectada em diversos objetos na casa compatíveis. Assim, possui alarmes e lembretes, controla músicas e faz pesquisa na internet. Outros serviços são pedir um Uber, checar o nível do combustível e até acender e apagar as luzes a casa.

Para ativá-la, diga “Alexa” ou pergunte “Alexa, quais são as notícias?”, “Alexa, onde estão meus pedidos?” ou “Alexa, me acorde amanhã às 8 da manhã”. Outro diferencial é que a Alexa tem recursos de privacidades, como, “Alexa, apague tudo o que eu disse hoje.”.

Quais as vantagens de ter uma assistente de voz?

Como você pode ver, ter uma assistente de voz facilita as tarefas de seu dia a dia, se tornando um benefício com grandes vantagens. Veja as principais.

Configura o GPS

Se você dirige, certamente deve parar o carro no meio do caminho para digitar o seu destino no GPS, certo? Mas com a assistente de voz, basta falar o endereço que ela configura no sistema, que é ativado. Você também pode ativar o comando “qual a farmácia mais próxima” e a assistente configura o GPS até o destino. Depois, é só escolher a melhor opção e pedir para que o dispositivo faça uma rota até o destino.

Ativar sem tocar no dispositivo

Outra grande prática da assistente de voz é que você nem precisa tocar no assistente para ativar. Ativando com um

“Ok Google” ou “E aí Siri” e pronto, pode realizar as tarefas sem digitar, como enviar mensagens e e-mails. Você pode fazer isso enquanto cozinha ou faz outra tarefa em casa.

Tire dúvidas

Com os assistentes de voz você pode tirar diversas dúvidas, como por exemplo, “qual é o nome da música que está tocando?” ou “como está o tempo hoje?”.

E se a tecnologia falhar ao compreender alguma pergunta, há a opção de aparecer em resultados obtidos com buscadores tradicionais como Google e Yahoo!. Desta forma, busca sempre responder a sua dúvida.