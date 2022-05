Amazon prime vai aumentar assinatura; novo preço começa em maio

Não é só o supermercado que está mais caro. A Amazon prime vai aumentar o preço das assinaturas no Brasil a partir de 20 de maio; o primeiro ajuste desde 2019, quando estreou no país. Amazon prime vai aumentar no Brasil A taxa mensal vai aumentar de R$ 9,90 para R$ 14,90, enquanto a taxa […]

Não é só o supermercado que está mais caro. A Amazon prime vai aumentar o preço das assinaturas no Brasil a partir de 20 de maio; o primeiro ajuste desde 2019, quando estreou no país.

Amazon prime vai aumentar no Brasil

A taxa mensal vai aumentar de R$ 9,90 para R$ 14,90, enquanto a taxa anual de R$ 89 passará a R$ 119, um aumento de mais de 33%.

A Amazon diz que as razões por trás dos aumentos incluem os investimentos na plataforma. “O programa tem o mesmo preço desde que foi lançado em 2019, mesmo com todos os investimentos para tornar o Amazon Prime cada vez mais valioso para nossos membros no Brasil. Com a expansão dos benefícios e aumento de custos operacionais gerais, aumentaremos em 20 de maio de 2022 o preço da mensalidade”, diz trecho da nota.

Os novos valores passam a valer no dia 20 de maio para novos membros. Aqueles que já eram clientes passarão a pagar mais a partir do dia 24 de junho ou na data de sua próxima renovação de assinatura mensal ou anual.

O que é a Amazon Prime?

Se você não é um membro Prime, provavelmente está se perguntando o que é o Amazon Prime ou se merece seu dinheiro. Amazon Prime é mais do que apenas envio rápido. É um serviço de assinatura que oferece aos membros acesso a uma variedade de vantagens da Amazon. Os benefícios incluem envio rápido, acesso a ofertas exclusivas da Amazon, streaming gratuito de filmes e acesso a outros serviços.

No ano passado, a empresa revelou que tem mais de 200 milhões de membros Prime pagos em todo o mundo.

+ Filme da Sessão da Tarde hoje será o clássico ‘De repente 30’

Lançamentos de maio no Prime Video em maio de 2022

1º de maio

O Chapolin Colorado (Temporada 3)

Chaves em Desenho Animado (Temporada 7)

O desenho animado baseado no programa de sucesso Chaves.

Triunfo do Amor (Temporada 1)

Lego DC Comics: Batman Be-Leaguered

LEGO Jurassic World – A Fuga do Indominus Rex

LEGO Marvel Super-Heróis: Vingadores Reunidos

LEGO Marvel Super-Heróis: Sobrecarga Máxima

Homem-Aranha e os Super-Heróis da Marvel enfrentam Loki e uma equipe de supervilões em uma aventura LEGO.

Shrek 2

O Poderoso Chefão 1, 2 e 3

Unwanted Guest

Volcano

5 de maio

The Unsolved Murder of Beverly Lynn Smith

Tarsilinha

6 de maio

The Wilds (Temporada 2)

Bosch: Legacy

12 de maio

The Kids in the Hall

13 de maio

Lizzo’s Watch Out For The Big Grrrls

Moonfall: Ameaça Lunar

15 de maio

A Summer Romance

Love at the Shore

Amor Conectado

Amor de Verão

19 de maio

Bang Bang Baby

20 de maio

Night Sky

21 de maio

Agulha no Palheiro Temporal

27 de maio

Clarice

Emergency

Bestseller

Hannibal (Temporadas 1 a 3)

The Contractor

31 de maio

The Perfect Bride