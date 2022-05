Filme da Sessão da Tarde hoje será o clássico ‘De repente 30’

O filme da Sessão da Tarde hoje, 3 de maio, será “De repente 30”, um clássico do cinema, que fez sua estreia em 2004. O longa conta com Jennifer Garner e Mark Ruffalo e vai ao ar a partir das 15h30 do horário de Brasília.

De repente 30 é o filme da Sessão da Tarde hoje

Boa notícia para os fãs de comédia romântica: De repente 30 é o filme da Sessão da Tarde hoje, terça-feira.

Uma garota que está cansada das restrições sociais do ensino fundamental é transformada em adulta da noite para o dia. Neste conto de fadas de bem-estar, a adolescente Jenna (Christa B. Allen) quer um namorado e, quando não consegue encontrar um, fantasia em ser uma adulta bem ajustada. De repente, seu desejo secreto se torna realidade e ela se transforma em uma mulher de 30 anos (Jennifer Garner). Mas a vida adulta, com seu próprio conjunto de desafios masculino-feminino, não é tão fácil quanto parece.

Como assistir o filme da Globo hoje

Você pode acompanhar o filme sintonizando qualquer televisão com acesso aos canais abertos brasileiros na TV Globo, ou pode optar pela Globoplay. A aba ‘Agora na TV’ exibe a programação em tempo real do canal e não cobra nada por isso.

No entanto, é necessário ter um cadastro no site. Mas não fique desanimado, o processo é simples, você informa um e-mail, senha e algumas informações pessoais. Pronto! É só entrar na sua conta com o login criado, acesse a aba no horário que o filme da Tela Quente está previsto para passar hoje, às 15h30, e pronto. É possível usar a Globoplay pelo celular, computador, tablet ou TV Smart.

Veja o trailer.

Filmes sessão da tarde – de 2 a 6 de maio de 2022

Os filmes da Sessão da Tarde dessa semana são: Os Pinguins de Madagascar; De Repente 30

Mãos Talentosas – A História de Ben Carson; Licença Para Casar; A Luta Por Um Ideal.

Como estão os atores de De repente 30 hoj

Jennifer Garner (Jenna Rink)

A atriz passou a estrelar Elektra , Catch and Release , Ghosts of Girlfriends Past , Dallas Buyers Club , Love, Simon , Peppermint , Camping e mais projetos de alto nível. A vencedora do Globo de Ouro também é ativista e cofundadora da Once Upon a Farm. Ela se reuniu na tela com Ruffalo em The Adam Project de 2022, interpretando os pais do personagem de Walker Scobell e Ryan Reynolds .

Na vida pessoal, Garner se casou com Ben Affleck em junho de 2005. O casal se separou em junho de 2015 e finalizou o divórcio em outubro de 2018. Eles compartilham as filhas Violet e Seraphina e o filho Samuel. Ela está namorando o empresário John Miller desde 2018.

Mark Ruffalo (Matt Flamhaff)

O status de Ruffalo só cresceu com papéis em The Avengers , The Kids Are All Right , Now You See Me , Foxcatcher , The Normal Heart , Spotlight e I Know This Much Is True . Ele também atua como ativista político. Ele atuou ao lado de Garner quase 18 anos depois em The Adam Project , da Netflix , onde eles interpretaram um casal.

O vencedor do Emmy é casado com Sunrise Coigney desde junho de 2000. O casal é pai do filho Keen, da filha Bella e da filha Odette.

Christa B. Allen (Jovem Jenna)

Allen forjou seu próprio caminho em Hollywood com papéis em Ghosts of Girlfriends Past (mais uma vez interpretando um jovem Garner), Revenge , Baby Daddy , Cake e Grey’s Anatomy . A atriz ganhou as manchetes em outubro de 2020 quando recriou uma das cenas de Garner de 13 Going on 30 no TikTok.

Sean Marquette (Jovem Matt)

Desde então, o ator estrelou The Goldbergs , Schooled , The 4400 , Ghost Whisperer , Bones e NCIS: Los Angeles .