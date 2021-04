Compras por aplicativos crescem 40% em 2021

Mercado sob efeito direto da pandemia, as compras por aplicativos apresentaram um crescimento de 40% apenas no primeiro trimestre de 2021. O levantamento, do App Annie Intelligence, aponta gastos globais de US$ 32 bilhões (aproximadamente R$ 160 bilhões, em cotação de hoje) em compras feitas em aplicativos no período.

Desse total, US$ 21 bilhões foram faturados pela Apple e US$ 11 bilhões, pela loja da Google. De acordo com o relatório, o crescimento é mais um indicativo do endurecimento da quarentena, para conter o novo coronavírus, ao redor do mundo. Com isso, as pessoas buscam novas formas de passar o tempo em casa com apps e jogos.

Aplicativos e games

Nesse crescimento em 2021, a categoria de games se destaca. Ainda de acordo com o App Annie Intelligence o gasto na categoria tenha sido de US$ 22 bilhões no período. Desse valor total, jogadores de iOS gastaram US$ 13 bilhões, enquanto os de Android, US$ 9 bilhões. A projeção do mercado de jogos mobile é de US$ 120 bilhões no total.

A maior receita ficou com o game Roblox, ainda que o jogo Join Clash 3D seja o campeão de downloads em 2021 até o momento. Enquanto isso, especificamente no Brasil, o vencedor no ranking de maior faturamento continua sendo o jogo Free Fire, sucesso entre o público adolescente e jovem adulto. Já o campeão mundial Roblox ficou em segundo lugar.

Na tabela geral de compras em aplicativos, o YouTube lidera o ranking mundial de volume de compras dentro do app, seguido do TikTok e do app de relacionamento Tinder.

Vale lembrar que o serviço de vídeos conta com um perfil premium, pago dentro do app, para tirar propagandas e permitir, dentre outras coisas, que o usuário assista vídeos com a “janela” do aplicativo fechada. Já o Tinder chama a atenção na lista, já que sua principal função paga é a possibilidade de encontrar pessoas para além do limite de distância.