Nada melhor que entrar o ano com as metas renovadas, não é mesmo? Mas é muito importante ter organização e disciplina para que tudo o que foi planejado dê certo. Por isso, listamos nessa matéria alguns aplicativos de produtividade que são indispensáveis para realizar tarefas diárias.

Então, aproveite para baixar no seu smartphone essas opções de aplicativos de produtividade. Eles prometem nos ajudar nas atividades do nosso dia a dia, estejam elas ligadas ao trabalho ou a nossa vida pessoal.

9 aplicativos de produtividade para seguir com suas metas em 2021

Primeiramente, se você é daquelas pessoas que anota tudo o que vai fazer no dia numa agenda, vai adorar conhecer os aplicativos de produtividade e organização que separamos aqui. Eles são fáceis de usar e bastante intuitivos.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Trello

O Trello é perfeito para organização de demandas diárias, sobretudo se você precisa dividir funções com pessoas de uma equipe. A ferramenta é gratuita e você ainda pode compartilhar os quadros com outros usuários.

Para começar, basta criar uma conta e começar a inserir as suas atividades. Além disso, a interface é super simples e fácil de usar. Aliás, você ainda pode optar por usá-lo através do seu celular ou no computador.

Google Drive

O Google drive é provavelmente um dos aplicativos de produtividade mais conhecidos atualmente. Você poderá compartilhar conteúdos e produzir arquivos em diversos formatos.

Aliás, além de ajudar na organização, ele também otimiza o tempo do usuário. Todos os arquivos ficam armazenados na nuvem e podem ser acessados de qualquer computador, em qualquer lugar do mundo que tenha acesso à internet. Sem dúvidas, esse é um dos melhores serviços que você encontrará.

Forest

Se você precisa de concentração, mas tem dificuldades de começar uma tarefa sem ficar mexendo no celular, conheça o Forest. O aplicativo te ajudará a focar no que você está fazendo, sem se distrair com notificações do celular.

O interessante é que você construirá árvores virtuais à medida que o tempo for passando. Ou seja, a semente vai crescendo no início do projeto e ao final do tempo estabelecido, você terá a sua recompensa. Mas, caso você não chegue ao seu objetivo, a planta irá murchar e você precisará reiniciar tudo.

Focus To-do

O Focus To-do possui o mesmo objetivo do Forest, que é controlar o tempo em que você ficará focado numa atividade. A diferença é que você pode determinar um tempo de pausa entre uma atividade e outra. Essa técnica se chama “pomodoro”, que entende as pausas como uma forma de te ajudar a produzir mais.

Todoist

Esse é um dos melhores aplicativos de produtividade para pessoas detalhistas e que se importam com cada pormenor de um projeto. Ele é útil no planejamento de atividades e a determinar quais os compromissos são mais importantes, dando foco aos que são prioridade.

Asana

Asana é uma plataforma que possui diversas funcionalidades para melhorar a gestão e comunicação de projetos que envolvem muitas pessoas. Ou seja, essa plataforma colaborativa foi criada com o objetivo de otimizar as ações entre os membros de uma equipe.

Google Agenda – um dos melhores aplicativos de produtividade atualmente



É provável você já tenha utilizado esse aplicativo. O Google Agenda é perfeito para organizar anotações, tarefas e eventos. Ele é uma espécie de calendário inteligente, que nos ajuda a lembrar de compromissos importantes. Aliás, você poderá vinculá-lo diretamente na sua conta Google.

Evernote

Enfim, esse é um dos melhores aplicativos de produtividade para escrever notas. Ou seja, vamos supor que você tenha tido uma ideia brilhante, mas possui possui papel em mãos para anotá-la. Certamente o Evernote poderá solucionar essa questão.

Gostou? Aproveite e conheça outros aplicativos para te ajudar na sua rotina. Sem dúvidas, suas metas de 2021 serão alcançadas com muito mais organização.