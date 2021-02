Os usuários do Apple Macbook Pro poderão trocar as baterias que estão com defeitos. De acordo com a empresa, alguns modelos das gerações de 2016 e 2017 apresentaram defeitos.

A falha ocorre na questão do carregamento. Esse defeito impendem que as baterias de seus computadores continuem recarregando após chegar a 1%. Assim, os usuários precisam usar o computador portátil na tomada, o tempo todo.

E os modelos afetados são:

13″, 2016, Thunderbolt 3)

13″, 2017, Thunderbolt 3)

Pro (13″, 20163)

(13″, 2017, quatro portas)

MacBook (15″, 2016)

MacBook Pro (15″, 2017)

Portanto, a troca é a melhor saída para que os usuários continuem usando normalmente os seus aparelhos. Mas a boa notícia é que este procedimento pode ser feito gratuitamente. É o que informou a empresa na última terça-feira (9).

E para os usuários que tem dúvidas como trocar a bateria do Apple Macbook Pro de forma gratuita, continue lendo este artigo. Aqui vamos explicar como fazer esse processo e assim garantir a bateria nova.

Como fazer a troca de bateria do Apple Macbook Pro

Antes de iniciar o programa gratuito de troca de baterias, a Apple iniciou uma atualização, na tentatia de corrir esse problema. Assim, atualizou o macOS 11.2.1 e o macOS 10.15.7. Mas, aparentemente não se tratava de um bug de software.

Diante desta situação, a empresa da maçã afirmou que apenas “uma pequena parcela de usuários” relatou o problema. E ele afetou as maquinas, que apresentam um alerta de substituição de bateria no sistema.

Portanto, para fazer a troca, o primeiro passo é atualizar o sistema operacional do seu MacBook Pro. Mesmo que você não esteja passando pelo problema, o ideal é usar a versão mais recente. A empresa lançou o seu novo firmware com o objetivo de corrigir ou impedir essa falha. Portanto, é recomendado passar o seu computador para o macOS Big Sur 11.2.1. Ou a atualização suplementar do macOS Catalina 10.15.7. Mas se mesmo assim o o erro persistir, entre em contato com a Apple para que a bateria seja substituída gratuitamente. Este procedimento deve ser feito pelo suporte da empresa. Eles usarão o site oficial da fabricante para escolher qual é a melhor opção de contato. Depois, a troca é feita rapidamente. Todavia, vale lembrar que o Macbook deve passar primeiro por uma análise. Isso é importante para companhia confirmar ao usuário que o componente será substituído.

Como saber se a bateria do MacBook precisa de troca

E curiosamente, á uma forma de verificar o status da bateria no macOS Big Sur. E de forma bem simples e rápida. Aprenda abaixo um passo a passo de como fazer.

Primeiro, selecione o menu Apple

Depois vá em Preferências do Sistema… » Bateria.

Na barra lateral, clique em “Bateria”

Posteriormente, vá em “Saúde da Bateria”.

Se você usa o macOS Catalina ou sua versão anterior, mantenha pressionada a tecla ⌥

Depois, clique no ícone de bateria na barra de menu para revelar o menu de status da bateria.

Pronto, desta forma você consegue verificar se sua bateria precisa de uma troca urgente. Assim, busca de forma mais rápida esta solução.

Portanto, se você foi um dos “felizardos” e passa por este problema, sabe o que fazer?! Simplesmente, entre em contato com a Apple que ela fará a substituição da bateria de forma gratuita, como você viu anteriormente.

Obviamente, o computador será analisado antes que o serviço. Essa é uma forma de verificar se a bateria está qualificada para a substituição gratuita, ou se há outra solução a fazer.

Sobre o MacBook Pro

Da linha desktop da Apple, o Mac Pro é primeiro modelo da série, lançado em 2006. O modelo é robusto, como os gabinetes tradicionais, mas a geração posterior, de 2013.

Mas ele revolucionou a versão padrão, assumindo, então, o formato cilíndrico. E foi o segundo computador de mesa da linha apresenta processadores de quatro e seis núcleos Intel, duas GPUs AMD, suporte para resolução 4K, quatro portas USB 3.0 e seis portas Thunberbolt com velocidade de 20 Gbps. Ou seja, uma grande evolução.

Com design que lembra a versão anterior ao cilindro de 2013, o desktop traz processador Intel Xeon de 28 núcleos, até 1,5 TB de RAM, oito slots PCle e diferentes opções gráficas, entre elas a Radeon Pro Vega II.

Segundo a fabricante, Mac Pro, permite ao usuário realizar diversas atualizações de hardware, mantendo uma característica da linha. Seu preço no mercado dos Estados Unidos é de US$ 5.999, algo em torno de R$ 23.336 na cotação atual.

E outra curiosidade do Apple MacBook Pro é que seu monitor é vendido separadamente.