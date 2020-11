Apple Watch vale a pena? Veja detalhes antes de investir em um

O Apple Watch é o relógio inteligente da Apple que introduziu a empresa no ramo de produtos vestíveis. Lançado em 2014, o acessório chegou à sua sexta geração em setembro de 2020.

Nele há diversos recursos tecnológicos, como fazer ligação, consultar mapas e até monitorar a saúde. Outras opções incluem acompanhar exercícios físicos ou fazer a reserva em um restaurante, por exemplo.

Ou seja, muito mais do que um relógio, o Apple Watch tem funções bastante úteis para o seu dia a dia. Mas se você tem dúvidas se vale a pena investir em um relógio inteligente, veja detalhes importantes para ajudar na sua decisão. Confira!

Para que serve o Apple Watch?

A empresa da Maçã lançou o Apple Watch como um dispositivo que se adaptasse ao pulso do usuário. Assim, o relógio inteligente surgiu como uma forma rápida de visualizar informações.

Esta é uma forma que a empresa descobriu para incentivar os usuários a serem mais ativos no dia a dia, sem se apegar demais aos iPhones. Mas vale lembrar que dispositivo é uma extensão do celular, e não uma substituição.

E a tecnologia apresenta funções para o mais variado público. Entre as principais vantagens do Apple Watch estão:

Foco no fitness

O relógio inteligente facilita as atividades físicas do usuário, com recursos que monitoram os resultados e verifica a saúde. A visualização dos dados é automática na tela no Apple Watch.

Fazer pagamentos

Se você é usuário de iPhone o Apple Watch tem conexão NFC e você pode acessar a carteira digital para pagamentos. Para isso, aproxime o relógio do terminal de pagamento e pronto, mais prático do que usar dinheiro ou cartões.

Visual moderno

Se o usuário gosta de um visual moderno, o Apple Watch é uma boa opção. A Apple desenvolveu modelos diferenciados, que incluem alumínio, aço e ouro, por exemplo, e em diversos tamanhos.

Além disso, o dispositivo tem pulseiras intercambiáveis que você pode trocar para diversas ocasiões. Ou seja, pode combinar com tudo!

Rastreador

Outra função interessante do Apple Watch é que nele é possível rastrear o seu iPhone. Assim, é só basta deslizar o dedo na tela para cima e na opção Central de Controle e clicar no ícone do “ping” para iPhone.

O iPhone emitirá um alerta sonoro, mesmo se estiver no modo silencioso. Além disso, uma luz também será acessa no telefone. Prático, não é mesmo?

Alerta por vibração

Um sistema de alerta por vibração está presente no dispositivo. Essa é uma forma discreta de avisar em locais como uma reunião, por exemplo. Além disso, você pode configurar a forma como o relógio vibrará.

Ligar para a emergência

Na terceira atualização do relógio, a Apple implantou o recurso SOS. Nele você liga para para o serviço local de emergência com apenas um toque.

O app informa aos contatos cadastrados sobre a situação de emergência e por isso você ligou para o 190. Sua localização também é enviada.

Quanto custa um Apple Watch?

Chegou ao Brasil em outubro deste ano a versão mais recente do relógio inteligente da Maçã, o Apple Watch 6. Com um design mais moderno, o dispositivo pode ser adquirido por preços variados, entre R$ 5,2 mil e R$ 9 mil.

Já o modelo anterior, o Apple Watch 5 pode ser encontrado em diversas lojas online, nos valores variados entre R$ 3,7 mil até R$ 5 mil.

Inovações no Apple Watch 6

O Apple Watch 6 apresenta várias novidades para os usuários. Uma das principais está o oxímetro que mede a oxigenação do sangue. O smartwatch também detecta como ele está sendo distribuído pelo corpo, e se há oxigênio é absorvido.

Esta nova versão do Apple Watch também tem sensores que detectam se o usuário teve uma queda grave.

No design, o Apple Watch 6 ganhou mais cores, e há unidades com acabamento em vermelho ou azul. Também tem a caixa em aço inoxidável em dourado, além das cores alumínio prateado e titânio preto, que foram mantidas.

O relógio inteligente agora tem memória RAM de 1 GB, com um processamento mais rápido. E a bateria, igual à versão anterior, dura cerca de 8 horas.

E vale a pena comprar um Apple Watch?

Essa é uma questão que depende do seu modo de vida, necessidades e orçamentos. Os modelos do Apple Watch facilitam o uso tecnológico de dispositivos iOS e portanto, podem ser uma boa aquisição.

Além do preço ser um fator determinante para essa escolha, o seu dia a dia revela quais as suas prioridades e se vale a pena comprar um Apple Watch. Após fazer essa análise, você pode tomar a melhor decisão.

E assim, depois de decidir, é preciso saber quais os melhores modelos que se encaixam em seu cotidiano e realidade. Portanto, se você deseja adquirir um Apple Watch, mas ainda tem dúvidas, a ordem é analisar e pesquisar as melhores opções!