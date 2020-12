Por que tão caros? AirPods Max chegam ao Brasil por R$ 6.899

No início de dezembro, a Apple anunciou os AirPods Max, seus primeiros headphones sem fio. O modelo oferece cancelamento ativo de ruído, design acústico e software avançado para áudio computacional. Embora apresente uma construção interessante, o preço assusta: R$ 6.899, cem reais a menos que o iPhone 12 mini. Nos Estados Unidos, o modelo foi lançado por “apenas”, US$ 550 (R$ 2.860 na cotação atual). Isso constata que, no Brasil, os AirPods Max são muito caros — até mesmo em relação aos modelos das concorrentes Sony, JBL e Bose.

A diferença se torna ainda mais discrepante quando a comparação inclui produtos da própria Apple. Por exemplo, os AirPods e AirPods Pro custam R$ 1.899 e R$ 2.999, respectivamente. O iPhone SE, por sua vez, sai por R$ 3.699 e o iPhone 11, por R$ 5.699.

Características dos AirPods Max

Além do cancelamento de ruído, o produto conta com equalização adaptativa e áudio espacial — principais recursos vistos nos AirPods e AirPods Pro. Devido ao chip Apple H1, o modelo promete conexão rápida com dispositivos iOS, como iPhones e iPads. Ainda, segundo a Apple, os novos fones são equipados com drivers dinâmicos que proporcionam um “áudio de alta fidelidade”, isto é, sem distorções. Quanto à autonomia, a fabricante promete 20 horas de duração.

Como já afirmamos, os AirPods Max são muito caros. No entanto, ao contrário de outros modelos do mesmo segmento, eles não possuem controles sensíveis ao toque. Na verdade, os controles são realizados por meio de dois botões, localizados próximos ao arco.

Quanto à estrutura, os fones prometem alta resistência, com acabamento em aço inoxidável e alumínio anodizado nas conchas. O modelo também prioriza o conforto, com uma estrutura de tecido na parte superior do arco. Além disso, o acolchoamento se adapta tanto a um uso mais rotineiro quanto ao uso esportivo, já que o material possui proteção contra o suor.

AirPods Max são muito caros e criticados

Devido ao valor exorbitante, não demorou muito tempo para que os headphones da Apple virassem alvo de críticas. Assim que a bagatela de R$ 6.899 foi anunciada no Brasil, comentários ácidos e piadas sobre o lançamento inundaram a internet. Confira abaixo algumas observações de usuários do Twitter sobre o assunto:

AirPods max realmente é uma coisa de nicho. Eles devem ter som incrível, mas 550 dólares é super caro. Já tá tudo vendido, então tem quem pague. Eu não achei nem bonito. A referência de mercado pro consumidor é um da Sony que custa metade do preço. pic.twitter.com/IIJmw1urq0 — mario m. y. (@smashmario) December 11, 2020

AirPods Max a 630 euros. Minha nossa. Devem ser incríveis mas ao dobro do preço de uns Sony ou Bose de qualidade tornam-se muito difíceis de justificar. — André (@atmcarmo) December 8, 2020

Por aquele preço os AirPods Max deviam ficar invisíveis após colocados — Mᴀᴇʟ (@danielsatann) December 9, 2020

Smart Case: estojo dos AirPods Max vira meme

Outro aspecto controverso do modelo é a Smart Case, uma espécie de estojo que cobre somente a parte inferior do fone, deixando o arco de fora. Além de proteger os fones, mesmo que parcialmente, a Smart Case preserva a carga da bateria. Com isso, os AirPods Max ficam em estado de consumo mínimo. Embora tenha funções interessantes, o acessório protagonizou muitas críticas em razão de seu formato. Confira a seguir postagens de alguns internautas:

AirPods Max, o sutiã que a Apple transformou em fone de ouvido bluetooth kkkkkk pic.twitter.com/qhwjvB627X — saullete | draglicious.com.br (@saullete) December 18, 2020

This is just your daily reminder of how stupid the AirPods Max case is. That is all. pic.twitter.com/IoWGBr1kCQ — Marques Brownlee (@MKBHD) December 19, 2020

Em entrevista ao jornal Times of India, o designer industrial Eugene Whang, o vice-presidente de marketing de produto Bob Borchers e o vice-presidente de design industrial Evans Hankey explicaram o formato. “Hoje em dia, a maioria dos headphones são lançados com cases grandes e pesadas, mas viajamos muito e por isso sabemos que é importante que elas caibam na mala”. Quanto à haste, os especialistas esclareceram que a área foi reforçada para que os usuários não se preocupem com a durabilidade e resistência.