Aprenda a transferir dinheiro pelo WhatsApp com segurança

Os usuários da plataforma de mensagens WhatsApp poderão em breve realizar e receber pagamentos a partir de conversa com uma pessoa, sem precisar abrir o aplicativo do banco. A nova função também pode ser usada em grupos e pelas empresas que têm o WhatsApp Business. Para transferir dinheiro pelo WhatsApp, o usuário deve cadastrar um cartão de débito de uma das instituições financeiras permitidas.

O Banco Central autorizou no dia 30 março a realização de transferências bancárias pelo aplicativo. Nota-se que no ano passado o banco havia suspenso os testes que o Facebook iniciou no país, com o objetivo de verificar os riscos.

A nova função ainda não está liberada, mas saiba quais são as regras e como enviar e receber dinheiro pelo WhatsApp assim que a opção for disponibilizada.

Como funciona o envio de dinheiro pelo WhatsApp?

Então, a partir da liberação da nova função do aplicativo de mensagens, os usuários poderão fazer pagamentos diretamente pelo chat para familiares e amigos, bem como para empresas, através do WhatsApp Business. Desse modo, a operação é concluída sem a necessidade de abrir o aplicativo do banco.

Para conseguir transferir dinheiro pelo WhatsApp é preciso adicionar um cartão com função de débito. Além disso, pode-se aprovar as transações por meio do PIN do Facebook Pay ou a biometria do celular, de modo a trazer maior segurança. Os dados do cartão são protegidos por criptografia, sendo assim a pessoa que recebe a transferência não tem acesso às informações do cartão

Nota-se também, que é possível visualizar as transferências realizadas nas conversas do próprio aplicativo, ao passo que o histórico pode ser acessado na aba de configurações.

Esse recurso de pagamento é oferecido pelo Facebook Pay, mas não é preciso ter essa rede social para conseguir fazer as transferências. O processamento do pagamento é feito pela Cielo Brasil.

Quais são as regras?

Entre as regras para transferir dinheiro pelo WhatsApp, está a que é preciso ter ao menos 18 anos de idade e um e um cartão de débito emitido por um banco participante. Entre as instituições financeiras participantes estão:

Banco do Brasil (Visa)

Nubank (Mastercard)

Sicredi (Mastercard e Visa)

Woop, a conta digital da Sicredi (Visa)

Os cartões de crédito só podem ser usados para fazer pagamento para empresas, as quais devem ter o WhatsApp Business. Outra regra, é que o dinheiro não pode ser enviado para o exterior.

Como transferir dinheiro pelo WhatsApp?

Para transferir dinheiro pelo WhatsApp, o usuário pode clicar no ícone clip de papel, ou no símbolo de “+” no caso do Iphone, e apertar na opção de “Pagamento”. Depois disso, basta digitar o valor da transferência e clicar em “Pagar”. Para concluir a transação é preciso ainda inserir senha ou biometria, ao passo que a pessoa que vai receber o dinheiro deve apertar em “Aceitar o pagamento”.

Além das conversas privadas, também é possível fazer transferências nos grupos da plataforma. Desse modo, deve-se indicar qual pessoa do grupo vai receber o pagamento, e ao efetua-lo todos os integrantes conseguem ver o valor.

Para os amigos e familiares é possível transferir até R$ 1 mil reais por transação, bem como receber até 20 transferências por dia, o valor total de R$ 5 mil por mês. Ademais, o banco também pode estabelecer outros limites de envio e recebimento de dinheiro pela plataforma.

Como cadastrar forma de pagamento?

Para conseguir transferir dinheiro pelo WhatsApp, é preciso primeiro cadastrar um cartão com função de débito. O processo precisa ser feito apenas uma vez.

O usuário deve abrir a conversa para a pessoa em que deseja enviar o dinheiro, clicar no item “Anexar” e em “Pagamento”. Depois, deve apertar em “Continuar” na tela do Facebook Pay e novamente em “Continuar” para aceitar os termos. O próximo passo é criar um PIN de seis dígitos para o Facebook Pay. A pessoa também pode optar por usar “Impressão Digital”.

Para continuar, deve-se inserir o nome completo e CPF e clicar em “Avançar”. Feito isso, adicione os dados do cartão> número, data de validade e código CVV. Por fim, o usuário deve clicar em “Salvar”.

É preciso pagar taxas?

A plataforma de mensagens informa que ao enviar dinheiro para familiares e amigos usando o cartão de débito não há cobrança de taxas. Assim como, ao fazer pagamentos para empresa com uso de cartão de débito ou crédito. No entanto, o banco pode cobrar taxas por uso de cheque especial, e a operadora pelo uso de dados móveis.

Um trecho da nota publicada pelo Banco Central no dia 30 de março indica que: “O BC acredita que as autorizações concedidas poderão abrir novas perspectivas de redução de custos para os usuários de serviços de pagamentos”.

No caso dos comerciantes que usam o WhatsApp Business, há a cobrança de uma taxa fixa de 3,99% por transação de pagamento recebido. Ao passo que não há limite para o recebimento de pagamentos de clientes.

Assista o passo a passo para transferir dinheiro com segurança

