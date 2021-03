Saiba como bloquear telemarketing no WhatsApp e SMS

Quem nunca recebeu uma mensagem de telemarketing desagradável por SMS ou pelo WhatsApp? Agora, os consumidores do estado de São Paulo poderão bloquear eventuais mensagens de uma forma simples e prática. O Procon-SP decidiu criar um canal exclusivamente para atender esses pedidos, sanado os problemas de quem buscava como bloquear telemarketing.

Como bloquear telemarketing no Procon?

O Procon (Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor) permite que haja um bloqueio em ligações de telemarketing há mais de dez anos, no entanto, a função passou por uma nova atualização neste ano de 2021, principalmente pela presença de canais como WhatsApp e SMS. Mas como faz para bloquear o telemarketing no aplicativo de mensagens, por exemplo?

Para isso, o Procon-SP criou o canal “Não me Ligue”, que pode ser solicitado por qualquer pessoa residente do estado de São Paulo. Sendo assim, basta se cadastrar no site do portal e preencher uma espécie de ficha com as informações necessárias para o benefício de bloqueio de telemarketing.

Como funciona o Não Me Ligue?

Após o cadastro, as empresas de telemarketing possuem um prazo de até 30 dias para o bloqueio das mensagens indesejadas. Segundo o Procon-SP, as empresas de outros estados também precisa respeitar a medida. Se isso não acontecer, também pode ser feito uma reclamação no site oficial do Procon.

De acordo com o próprio órgão, até o momento cerca de 2,8 milhões de linhas telefônicas foram incluídas na listagem de bloqueio desde o início do “Não me Ligue”, ativo no dia 10 de março. Mas do mês de janeiro de 2021 até a data em que foi iniciado, 60.526 linhas foram cadastradas.

Outra curiosidade do “Não me Ligue” é que, ao fazer o cadastro, é possível incluir até cinco linhas telefônicas ou de celular por CPF.

Quem é de outro estado como pode bloquear telemarketing?

Não precisa ser residente de São Paulo para solicitar o bloqueio de telemarketing. Desde 2019, a Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL) acatou a implantação do canal “Não me Perturbe”, que permite evitar a oferta de produtos e serviços por meio de contato telefônico. Não só as Prestadoras de Serviços de Telecomunicações, mas também as Instituições Financeiras estão inclusas na iniciativa. Para realizar o cadastro basta acessar ao site https://www.naomeperturbe.com.br/ e realizar a solicitação de bloqueio.

