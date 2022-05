Aprenda como tirar dados pessoais do Google e proteger sua privacidade

Já não é novidade ver notícias na imprensa sobre vazamentos de dados atribuídos a grandes empresas ou até mesmo órgãos do Governo. A mais recente envolve o Banco Pan, que confirmou no último mês de abril uma “fragilidade” em sua plataforma, fator que permitiu o vazamento de dados de clientes. Casos como esse dão margem para que usuários pensem em ter mais segurança online ou até mesmo em como tirar dados pessoais do Google.

Afinal, a chegada de informações pessoais nas mãos de golpistas pode representar uma baita dor de cabeça para qualquer pessoa.

Para explicar mais detalhadamente como tirar dados pessoais do Google e deixar mais tranquilos os usuários mais precavidos, confira o passo a passo preparado pelo DCI.

Além de aprender como remover essas informações da busca do site, você descobre abaixo onde ficam esses dados informados.

Como tirar dados pessoais do Google

A melhor parte para quem está em busca de uma forma de tirar os dados da busca do Google é saber que todo o processo pode ser feito individualmente, através de um computador ou do smartphone, seja ele Android ou iOS.

No final de abril, a empresa com mais de 3 bilhões de usuários no mundo, disponibilizou um formulário de como fazer a solicitação de retirada das informações pessoais.

Além dos fatores da privacidade de dados pessoais, o formulário visa também a remoção de links onde constam conteúdos pornográficos ligados ao usuário, abuso infantil, fotos ou vídeos íntimos e imagens com menores de idade.

Passo a passo para tirar dados pessoais do Google

Abra o formulário ao clicar neste link do suporte Google; Selecione a opção “Remover informações encontradas na Pesquisa Google”; Na aba seguinte, escolha a alternativa “Nos resultados de pesquisa do Google e em um website”; Nesta etapa será perguntado se você já tentou contato com o dono do site em questão. O formulário dará opções de resposta tanto se já tiver ocorrido uma tentativa sem sucesso ou se o usuário não quiser procurar o website; Por último, toque em “Informações pessoais, como números de identificação e documentos particulares”

Quais dados pessoais posso pedir para o Google retirar

Através do formulário criado, o Google passou a permitir a exclusão de dados importantes de suas buscas. São eles:

CPF;

E-mail;

Telefone;

Imagens de documentos de identidade;

Números de contas bancárias;

Números de cartão de crédito;

Prints ou fotos de assinaturas feitas à mão;

Guias de consultas médicas e/ou exames;

Documentos oficiais

A depender de quais dados a pessoa peça para serem removidos, o Google vai precisar saber nome completo, país, e-mail e demais dados de contato do solicitante.

Mais um detalhe para você ficar atento: o formulário permite a inclusão de até mil links com dados pessoais que o usuário deseja que sejam removidos, tanto dos próprios websites como de resultados na ferramenta de busca. Capturas de tela, os pulares “Prints”, também pode ser usados nessa fase como um meio de ajudar o sistema do Google a identificar mais facilmente qual o seu pleito.

Solicitei ao Google para tirar meus dados da busca, e agora?

Vale salientar que apesar de o processo de solicitação ser feito de maneira rápida e simples, a exclusão do conteúdo solicitado não será bem assim. Isso porque todo o material incluído no pedido do usuário é anexado ao formulário para análise.

Em comunicado, o Google fez questão de destacar que os pedidos não podem inviabilizar o acesso de outras pessoas a informações importantes. A plataforma ainda pontuou que dados colocados em páginas oficiais, como as do Governo, não são passíveis de remoção.

Outra dica dada pela própria empresa é de que o cidadão que estiver tentando a retirada de algum link, procure o website responsável para tentar resolver o problema sem precisar do Google como intermediário.

Como excluir histórico de localização do Google

Se além de tirar dados do Google, você quer apagar todos os seus históricos de localização de dentro do sistema da empresa, saiba que também é possível. O recurso de linha do tempo do buscador, disponível no Google Maps, permite encontrar todos os locais por onde você já passou.

Há quem goste de acompanhar cada passo dado e alguns utilizam o recurso como diário de bordo, pois nele é mostrada a quilometragem percorrida, quais lugares foram visitados e como foi feito cada trajeto (a pé ou de carro, por exemplo).

Contudo, existem os usuários que preferem ter a privacidade resguardada sobre seus trajetos do dia a dia. Sendo este o seu caso, saiba como excluir o histórico pelo celular neste tutorial:

Abra o aplicativo do Google Maps e clique no ícone com sua foto Toque na opção “Sua linha do tempo” Em seguida, clique nos três pontinhos na parte superior direita da tela Neste momento, vá na opção “Configurações e Privacidade” e escolha “Excluir todo o histórico de navegação” Por fim, será aberta uma aba com a opção “Excluir”. Antes de selecioná-la vocÊ deve marcar a caixinha que diz “Entendo e quero excluir”.

É importante ressaltar que também é permitida a exclusão de parte do histórico, como de apenas um dia ou de um período determinado também através da Sua linha do tempo” do Google Maps.