Ar-condicionado portátil: veja como funciona e quais as melhores marcas

Um ar-condicionado portátil é a grande pedida nesta época do ano. Com a chegada do verão, ele se torna a melhor alternativa para quem deseja refrescar os ambientes, de forma mais prática. Seja por falta de espaço ou condições de montar um tradicional aparelho.

Assim, ele também é perfeito para quem não quer ou não pode fazer obras em casa. Apesar de climatizar tão bem quanto os aparelhos tradicionais, ele não é um substituto. Este equipamento existe para atender às necessidades de quem precisa de praticidade.

Mas muitas pessoas que desejam investir nele costumam ter dúvidas. Seja sobre o seu funcionamento, as melhores marcas e se vale a pena comprar um.

Pensando nisso, elaboramos este artigo para ajudar a tirar essas dúvidas e ajudar você a encontrar o seu ar-condicionado portátil ideal. Então continue conosco!

Como funciona o ar-condicionado portátil

O modelo de funciona perfeitamente para quem quer fugir do calor. Porque o seu mecanismo de refrigeração é parecido com dos aparelhos split e de janela. Ou seja, também troca de ar quente por ar frio entre ambiente interno e externo.

Contudo, a diferença é que o ar condicionado portátil é móvel, diferente dos modelos tradicionais com os condensados para fora do ambiente.

E para funcionar, o ar condicionado portátil precisa ser posicionado perto de uma janela ou porta e o tubo extensor ligando o aparelho fica na parte externa. Nele, são feitas a troca de calor e a refrigeração do ambiente.

E para o melhor desempenho, a abertura que o tubo passa deve ficar bem vedada. Caso contrário, pode prejudicar a eficiência do aparelho.

Vale lembrar que o ar-condicionado portátil é indicado para ambientes menores, de até 14m2. Isso porque seu número de BTUs costuma ser menor do que o dos modelos de instalação.

Melhores marcas de ar-condicionado portátil

Se você tem dúvidas sobre quais as melhores marcas de ar-condicionado portátil do mercado, separamos quatro opções entre as mais vendidas. Cada um apresenta suas particularidades, excelente para os diversos tipos de consumidores. Acompanhe a seguir.

DeLonghi Pinguino Turbo Silent

O modelo DeLonghi Pinguino Turbo Silent de 14500 BTUs é o melhor ar condicionado portátil devido ao seu desempenho. Ideal para quem deseja um aparelho silencioso.

Sua alta potência nos 14500 BTUs garantem as baixas temperaturas do ambiente em pouco tempo. Além disso seu nível de ruído do condicionador é de 51.5 a 54.5 Db. E não precisa retirar a água acumulada, pois tem a auto drenagem.

Ar condicionado portátil Olimpia New Issimo

O modelo Olimpia Splendid New Issimo é potente e compacto. Conta com 14000 BTUs e 1100 w de potência, com a vasão de ar de 460 m³/h, deixando o ambiente bem geladinho.

Este ar-condicionado portátil pesa 31 Kg e possui uma alça exclusiva que ajuda bastante no transporte. Também tem tecnologia de drenagem automática, para evitar o acúmulo de água.

Olimpia Piu 12000 BTUs

O modelo Olimpia Splendid Piú 12000 BTUs tem 1050 w de potência e vasão de ar de 480 m³/h. Ele pode gelar um ambiente de até 25 m², mas seu depempenho é melhor em ambiente menores, até 20 m².

Com 26 Kg ele é bem leve e fácil de mudar de cômodo. E ele é bastante silencioso, emitindo ruídos de 38 a 48 dB. Ideal para quem deseja uma ótima noite de sono.

Ar condicionado portátil Philco PH10000F2

Por fim, o Philco PH10000F2 tem 9000 BTUs, 1200 w de potência e 499,8 m³/h de vasão de ar. O que o torna bem eficiente e resfria bastante os ambientes pequenos.

Apesar de contar com alguns números maiores que os do Olimpia Splendid Piu, o Philco ainda fica um pouco abaixo na capacidade de refrigeração.

Ter um ar-condicionado portátil vale a pena?

Portanto, depois de todas essas formações, se ter esse ar-condicionado portátil ainda gera dúvidas, veja abaixo as principais vantagens deste aparelho.

Instalação rápida e prática

Praticidade no transporte até mesmo de uma casa para outra

Rodinhas para deslizar de um cômodo para outro

Régua adaptadora para variados tipos de janelas e portas

Peso leve para facilitar o manuseio

Tubos para expelir a umidade do ar através de janelas ou portas

Assim, ter um ar-condicionado portátil pode ser uma excelente saída. Ideal para quem quer o conforto de um ambiente bem gelado, mas sem tanto trabalho. Portanto, analise qual se adapta melhor à sua realidade e aproveite dos benefícios deste excelente aparelho.