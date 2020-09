Como refrescar o quarto: 13 dicas para driblar o calor sem ar-condicionado

Com as ondas de calor tomando o Brasil, algumas pessoas questionam maneiras de como refrescar o quarto. Entretanto, truques podem tornar esse momento mais suportável. Confira 13 dicas que vão te ajudar:

Você sabe como refrescar o quarto no calor? Por mais que as temporadas de sol e calor sejam ótimas para quem vai curtir uma praia, comprar um biquini ou sunga e passear na orla do mar, pode não ser o mais confortável para aqueles que estão dentro de casa. Primeiramente, a simples tarefa de ter uma boa de sono pode se tornar um desafio. Entretanto, alguns truques podem tornar esse momento mais suportável.

1 – Use Lâmpadas frias

As lâmpadas incandescentes produzem calor para gerar luz. Por isso, o ideal é substituir por modelos fluorescentes ou de LED, que consomem menos energia e duram mais tempo. Além disso, o LED é a indicação mais ecologicamente correta por reduzir o consumo de energia, produção de lixo tóxico e emissão de gases.

2 – Desligue eletrônicos

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Os eletrônicos ligados na tomada produzem calor, mesmo que deligados. Portanto, tire-os da tomada e diminua a quantidade de calor liberado.

3 – Aprenda truques com o ventilador

Quer improvisar um bom ar condicionado? Você pode fazer isso com um bloco de gelo e um ventilador. Basta colocar um recipiente grande no freezer e depois posicionar o bloco de gelo na frente do ventilador. Entretanto, tente não deixá-lo ligado o dia inteiro já que o próprio motor pode gerar calor. Apontar o ventilador para a janela também ajuda, jogando o ar quente do quarto para fora.

4 – Umidificar o ar

Uma maneira de como refrescar o quarto é umidificando. Você pode utilizar umidificadores eletrônicos, mas também pode espalhar baldes e bacias com água pelo ambiente. Também pode ajudar jogar um pouco de água no chão ou espalhar toalhas úmidas. Entretanto, pode não ser a melhor dica quando o clima está quente e úmido, piorando a sensação térmica.

5 – Muito verde

Cultivar plantas dentro de casa, além de ser uma boa dica de decoração de ambientes e deixar a casa perfumada, também pode ajudar a refrescar. Portanto, regue adequadamente. O excesso de água irá evaporar de forma natural para os cômodos. Para ambientes fechados, lembre-se que as plantas mais indicadas são as de sombra ou meia-sombra, como lavandas, babosas e gérberas.

6 – Guarde os tecidos pesados

Tapetes? Nem pensar. Nessa época do ano, é importante reservar para o contato direto com o piso frio. Assim também com todos os tecidos pesados e objetos que acumulam calor pela casa. Juntamente com os móveis que recebem o calor do sol diretamente, tente mudar de lugar. Caso não seja possível mudar, você pode cobrir o seu sofá ou poltrona com tecidos e capas leves. Tecidos 100% algodão, por exemplo, não retem calor ou suor.

Optar por cores claras, como paredes, cortinas e mantas brancas também é uma boa ideia. Dessa maneira, elas refletem mais do que absorvem a luz.

7 – Tudo aberto

Manter a circulação do ar é o ideal em altas temperaturas. Em outras palavras, mantenha portas e janelas abertas. Para que uma corrente de ar seja formada, é necessário que haja dois escapes contrários. Assim, entra por um lado e sai pelo outro, refrescando o quarto.

8 – Fique no térreo

Se você mora em um sobrado, já deve ter percebido que o térreo provavelmente é o ambiente mais fresco. O sol bate com menos intensidade, então você pode adaptar o ambiente para passar mais horas por dia nele.

9 – Cortinas

Aproximadamente 30% do calor entra no quarto através das janelas. Você pode utilizar cortinas nos períodos de pico de sol, sempre lembrando que, se não forem feitas especialmente para impedir raios solares, deve-se escolher uma cor clara e tecidos leves. As cortinas podem ser mantidas fechadas até o sol sair, mas aproveite a brisa da noite com as janelas completamente abertas.

10 – Roupas soltas e frescas

Opte por roupas mais largas, macias e de tecidos leves, como o algodão. Quanto menos camadas, melhor.

11 – Banhos frios

Em dias ensolarados, como bons brasileiros que somos, sempre tomamos inúmeros banhos. Mas lembre-se de escolher a temperatura mais fria. Assim, a corrente de água fria abaixa a temperatura conrporal e retira o suor da pele.

12 – Roupas de cama no freezer

Desde já, essa é uma boa dica para te ajudar a pegar no sono fresquinho. Antes de dormir, deixe suas roupas de cama e lençóis secos no freezer. Para evitar que fiquem com cheiros, você pode separar em uma bolsa plástica.

13 – Espaço livre e contato com o chão

Agora é hora de levantar e arrumar a bagunça. Se você tem pilhas de roupas pelo quarto, recolha. Elas podem estar absorvendo e retendo calor. Além disso, é importante deixar o espaço livre para a circulação do ar.

Estar em contato com o chão, ou até dormir nele, pode ser uma boa. Assim como aprendemos em física, o ar quente sobe enquanto o ar frio desce. Ou seja, ficar em contato com o piso pode garantir um momento refrescante.