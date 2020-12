O aspirador robô é um excelente aliado para quem quer praticidade e rapidez na limpeza doméstica. Assim eles são ideais para manter o ambiente sem poeira.

Mas não apenas retirar o pó, os robôs podem ser programados para outras funções. Como sugar detritos e pelos de animais, por exemplo.

Além disso, muitos apresentam designs compactos e modernos, podendo ser usados em vários ambientes. Como casas, apartamentos ou escritórios.

E apesar de todas essas facilidades, o produto ainda desperta a dúvida de muitos consumidores. Afinal, como ele funciona? Vale a pena comprar um?

Pensando nisso, preparamos esse texto com mais detalhes sobre o aspirador robô, suas vantagens e porque muitas pessoas estão adquirindo um. Confira!

Como funciona o aspirador robô?

O aspirador robô está disponível em diversos modelos no mercado. Mas todos possuem alta tecnologia, capazes de executar as tarefas sozinhos.

E para isso, o sistema de inteligência tem diversas ferramentas. Veja abaixo mais detalhes sobre elas.

Sensores

São os responsáveis por fazer o robô aspirador de movimentar e fazer a limpeza, de forma automática. Também mede as distâncias em que deve trabalhar. Cada fabricante tem a sua programação, mas geralmente eles costumam ter sensores de obstáculos, escadas e paredes.

Sucção

Para aspirar a sujeira, o robô aspirador, igual a aspirador tradicional, também tem o sistema de sucção. Assim, enquanto o motor do aspirador funciona, as escovas de sucção varrem e “sugam” a sujeira espalhada pelo piso.

Desta forma, todos os detritos ficam em uma caixa, que deve ser esvaziada manualmente. Mas os robôs mais avançados já tem a opção automática de esvaziamento.

Mapeamento

Outra ferramenta presente no aspirador robô é o mapeamento. A tecnologia está presente em equipamentos mais recentes e avançados. Ela funciona por meio de câmeras digitais que estão acopladas no dispositivo. Ou lasers de detecção, capazes de coletar dados. A ideia da ferramenta é combinar informações e construir uma espécie de mapa mental do ambiente a ser limpo.

Vale a pena comprar um aspirador robô?

Atualmente vivemos uma rotina cada vez mais puxada e com horários reduzidos. Por isso, ter uma ajuda nas tarefas domésticas é sempre bem vindo para muitas pessoas.

Portanto, investir em um aspirador robô vale a pena. Para começar, é possível encontrar diversas opções no mercado, e com preços diferenciados. desde o básico, na faixa de R$ 699, até o mais avançado, que é vendido em média por R$ 5.299. Vai da opção do cliente!

E esse gasto valerá a pena para quem não quer ser atrapalhado pelo robô enquanto estiver em casa, fazendo home office, por exemplo. Assim, o usuário pode programar o dia e o horário que o robô fará a limpeza.

Ou seja, por meio de uma inteligente tecnologia, presente em modelos modernos é possível definir horário da limpeza e também definir quais áreas podem ser limpas ou não.

Melhores marcas de aspirador robô

Você já leu sobre como funciona e as vantagens de se ter um aspirador robô, mas deve estar com dúvidas sobre as marcas, certo?

Entre as diversas opções disponíveis, veja abaixo as quatro melhores opções de aspirador robô que você encontra no mercado.

1. Aspirador de Pó Portátil Robô Ropo Glass 2

Em primeiro lugar, ele apresenta um design super fino, perfeito para limpar embaixo de móveis e locais de difícil acesso. Esse aspirador de pó tem funções para varrer, passar pano e esterilizar o chão além de sistema para evitar quedas.

O custo dele é de aproximadamente R$ 1.299,00.

2. Aspirador de Pó Robô Polishop Housekeeper Pro

Ideal para quem quer um robô aspirador de marca famosa e com tecnologia incrível. Este modelo da Polishop apresenta muita autonomia e limpeza completa

Com custo aproximado de R$ 1.709,90, o aspirador robô Housekeeper Pro é capaz de limpar diferentes tipos de pisos. Ele também conta com quatro modos de funcionamento.

3. Aspirador de Pó Robô Wap Robot W2000

Se você quer um robô aspirador elegante, potente e silencioso, este modelo é perfeito para a limpeza no dia a dia, sem precisar de nenhum esforço. O Wap Robot W200 tem vários modos de limpeza e sensores que vão te impressionar.

O custo é de R$ 1.999,00 e quem tem pets vai adorar o Wap Robot W2000. Pois ele tem uma escova giratória e duas escovas laterais, ideal para remover pelos do chão.

4. Aspirador de Pó Robô Electrolux Pure i9.2

Este aspirador é top de linha e custa R$ 4.699,00. Mas o seu design futurístico e praticidade entregada na rotina diária faz a compra valer a pena. Seu 3D Vision ajuda a realizar uma limpeza mapeada e personalizada da sua casa.

E este robô da Electrolux mapeia toda a área do imóvel para fazer uma limpeza completa. Por meio dos mapas gerados, ele consegue voltar ao local de onde parou caso o trabalho seja interrompido, sem repetir as áreas já aspiradas.

Portanto, opções e vantagens não faltam para você adquirir o seu aspirador robô! Pesquise e invista nessa facilidade para a sua limpeza diária!