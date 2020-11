Novo robô da Disney tem uma aparência assustadora e realista

O novo robô da Disney chamou a atenção por sua aparência um pouco “peculiar”.

Os engenheiros da Disney Research criaram um protótipo de uma cabeça robótica humanóide com expressões faciais realistas.

O sistema de olhar real faz com que os robôs humanos pareçam mais vivos. Dando-lhes assim a oportunidade de ter uma espécie de “contato visual” com as pessoas em sua vizinhança e fazer pequenos movimentos faciais.

Os engenheiros usaram um dos robôs já montados com tronco e cabeça. Eles usaram pescoço, olhos, pálpebras e sobrancelhas, embora o robô também possa mover seus lábios e mandíbula.

Além disso, eles equiparam o robô com uma câmera de profundidade em seu peito para que ele pudesse ver as pessoas à sua frente e reagir a elas.

Novo robô da Disney

O DisneyResearchHub apresentou em seu canal no YouTube que descreve o desenvolvimento de um sistema de olhar realista para as interações entre humanos e robôs usando o busto animatrônico de um humanóide.

O robô dá a impressão de perceber as pessoas em seu ambiente, identificá-las e reagir de acordo com suas ações. Ele seleciona um olhar apropriado e executa movimentos fiéis para responder aos estímulos.

Quando uma pessoa aparece no campo de visão da câmera, o robô cria um esqueleto cinemático (um diagrama de partes do corpo) para ela.

Com base na velocidade e direção do movimento, a distância até a pessoa e se ela faz algum tipo de saudação, por exemplo, acenar com a mão, o robô determina o nível de interesse e decide se precisa reagir.

Se uma pessoa se aproxima de um humanóide, ou olha para ela com desaprovação ou, se já a viu, reconhece e reage de maneira amigável.

O robô da Disney também tem um mecanismo viciante. Se ele fizer contato visual com uma pessoa, o algoritmo diminui linearmente seu índice de interesse com o tempo.

Os engenheiros observam que os novos recursos aumentam significativamente o realismo do personagem, mas reconhecem algumas limitações.

Um deles é que, na versão atual, os olhos do robô estão posicionados de forma que fiquem paralelos e o foco esteja ajustado para o infinito. Em contato próximo, isso cria a impressão de que o robô não está olhando para a pessoa, mas através dela.