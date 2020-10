As novas vozes do Google Assistente soam mais naturais, melhorando a interação entre a pessoa e a máquina. Novos comandos por voz como possibilidade de fazer pagamento também serão inseridos.

As duas novas vozes do Google Assistente em inglês soam mais naturais que as disponíveis atualmente, tornando a interação entre a pessoa e a máquina muito natural e com fluidez.

A novidade foi anunciada nesta quinta-feira (08) pela empresa durante a conferência de abertura do evento Google Assistant Developer Day, com foco em quem cria novas funcionalidades para a plataforma.

Assim, o segredo da nova voz está no domínio da prosódia, recurso gramatical de entonação que leva em conta as pausas e o ritmo da linguagem. Dessa forma, depois de tornar o inglês mais natural, a novidade poderá em breve estar disponível em outros idiomas.

Novas vozes do Google Assistente

De agora em diante, os desenvolvedores podem usar vozes em seus aplicativos e nas ações incorporadas ao assistente.

Contudo, esta não é a primeira vez que o Google atualizou seus modelos de voz para soar mais natural. Há pouco tempo, eles usaram celebridades para interpretar vozes de Assistentes por um tempo limitado. Como a do cantor John Legend e da atriz Issa Rae.

A jornada do Google com o processamento de linguagem natural começou com a voz no aplicativo de pesquisa alguns anos atrás. Além disso, especilistas em linguigagem também trabalharam no desenvolvimento e das vozes e comunicação.

Novidades

Além disso, a empresa também anunciou a integração com mais aplicativos de desenvolvedores de terceiros no Android. O que inclui a possibilidade de embutir comandos do Assistante nas próprias plataformas para gerar atalhos. Por exemplo, abrir assinaturas do YouTube ou exibir notificações do Facebook.

O Google detalhou as notícias do Android Assistant no blog do serviço.

No início deste ano, o Google começou a testar a correspondência de voz para confirmar a identidade de alguém quando ela está fazendo um pagamento. Assim, você poderá realizar algumas formas de pagamento por meio do Assistente usando apenas a sua voz.