Avatar no Facebook: veja o passo a passo para criar o seu

O Facebook lançou uma nova ferramenta para que o usuário crie seu próprio avatar. A iniciativa visa dar fôlego a rede social. Os personagens em desenho animado podem ter versões e cenários variados para interagir com outros usuários .

Como crio avatar no Facebook?

Para entrar na nova onda do Facebook e criar seu personagem para usar como imagem de perfil, no chat do Messenger, ou até mesmo em comentários, siga o passo a passo abaixo.

1- Abra o menu do aplicativo do Facebook

Basta você tocar nas três linhas que levam as opções do Facebook. Nessa tela, acesse “Ver Mais”.

2 – Abra ‘Avatares’

Toque nessa opção para ter acesso ao ambiente de criação do seu personagem avatar.

3- Crie seu avatar

Abuse da criatividade nesse espaço. Há uma série de configurações que o usuário pode fazer para deixar seu personagem o mais parecido possível. É possível alterar atributos físicos, roupas e alguns acessórios.

4- Compartilhe

Com seu avatar pronto, é possível ver todas as versões que seu personagem pode ter. Daí, é só usar. Não há necessidade de fazer upload de fotos ou deixar qualquer outro dado para o Facebook.

Segurança no Facebook

Toda a criação dos avatares é segura, diz o a plataforma. Isso porque trata-se de um recurso próprio do aplicativo, e não de outra empresa.

A empresa informou que a chance de criar um avatar foi planejada para as pessoas se expressarem de forma mais personalizada, mas em um ambiente seguro.

Outros aplicativos semelhantes pedem para vincular sua conta ao app e aceitar os termos de uso. Aí é que mora o perigo. Segundo o Facebook, não há riscos à privacidade, pois nenhum novo dado é solicitado, uma vez que a pessoa já é usuária da sua plataforma .

Ainda assim, se estiver insatisfeito com o aplicativo, saiba como deletar seu perfil definitivamente.