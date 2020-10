Como deletar Facebook definitivamente: Consiga seguindo estes passos

Muitas pessoas têm demonstrado interesse em como deletar Facebook definitivamente. Talvez esse seja o seu caso. Para completar a tarefa, se a sua intenção é acabar com qualquer vestígio da conta, você precisa ficar atento a alguns detalhes. Isso porque ele pode ser apenas desativado temporariamente.

Série da Netflix deu motivos para usuários quererem sair das redes sociais

Qual é o seu motivo para querer deletar a sua conta do Facebook? Para muitas pessoas, o problema é a relação de vício que estabelecem com as redes sociais. Entretanto, outras apenas querem mais privacidade. E, aparentemente, elas têm razão em fazer isso. Um documentário na Netflix abordou o assunto e mexeu com a cabeça dos usuários.

Com o nome de documentário “O dilema das redes” a tecnologia é manipulada para controlar a maneira que pensamos, agimos e vivemos. Frequentadores do Vale do Silício revelam como as plataformas de mídias sociais estão reprogramando a sociedade e sua forma de enxergar a vida.

Logo após o lançamento do título, coincidência ou não, a busca por “Desativar / excluir Facebook” aumentou em 250% no Google entre 9 e 29 de setembro.

Os termos “excluir Instagram“; “desativar notificações” e “desativar temporariamente” também aumentaram mais de 100% no mesmo período.

Além das buscas no Google, no Twitter, 56% das pessoas comentaram que não vão reduzir o uso de redes sociais e 45% publicaram que têm vontade diminuir a frequência nessas plataformas.

Se você faz parte dessas estatísticas e quer saber como deletar Facebook definitivamente, preste atenção no passo a passo.

O que acontece se você deletar o Facebook definitivamente?

Antes de tudo, saiba que você pode optar por uma desativação temporária se não quiser uma solução mais drástica como deletar Facebook definitivamente. Se você ainda não tem certeza dessa decisão, é bom dar atenção a alguns detalhes sobre a exclusão definitiva:

Depois de 30 dias após solicitar para desativar Facebook definitivamente, a conta não poderá ser reativada e não será possível recuperar seus dados. Isto é, todo o conteúdo em fotos e vídeos serão deletados, sem possibilidade de recuperação.

Você também não conseguirá acessar o Facebook Messenger;

Nos aplicativos em que você entrou usando o Facebook (Spotify e Pinterest, por exemplo), seu acesso será barrado por não ter mais a conta. Será necessário recuperá-la em contato com os apps e sites

Para seus amigos, o histórico das mensagens que você enviou continuará disponível. Isso porque elas ficam armazenadas na caixa de entrada deles.

Já na desativação temporária as pessoas não poderão acessar e nem ver o seu perfil, mas suas fotos e publicações não serão deletados. No entanto, você continua tendo acesso ao Messenger e também pode voltar a usar o Facebook quando quiser.

Passo a passo para deletar Facebook definitivamente

Contudo, se você decidiu que não precisa mais da sua conta e não quer mais mantê-la, agora pode aprender como deletar Facebook definitivamente.

Pelo Computador

1. Primeiramente, clique na setinha virada para baixo, no canto superior direito do seu perfil do Facebook. Em seguida, selecione Configurações e Privacidade.

2. Então, Clique em Configurações e, na coluna da esquerda, clique em Suas informações no Facebook;

3.Depois, escolha a opção Desativação e Exclusão.

4. A seguir, selecione a opção Excluir conta permanentemente e clique em Continuar para a exclusão da conta;

5. Então, o Facebook dará a opção de apenas desativar a conta e a possibilidade de baixar suas informações. Agora esta pode ser uma opção interessante, se você não quer perder para sempre as fotos e vídeos que você compartilhou.

6. Por fim, para confirmar a exclusão, clique em Excluir conta. Insira sua senha e clique em Continuar.

Deletar o Facebook pelo Celular

Caso você não tenha um computador, é possível deletar o Facebook pelo celular. Em resumo, basta seguir estes passos:

1. Antes de tudo, com o navegador do celular, acesse o link direto do Facebook para exclusão ou desativação da conta;

2. Após fazer o login no seu perfil, aparecerá a página para excluir ou deletar Facebook. Escolha a opção desejada e toque em Continuar.

3. Ademais, serão oferecidas algumas opções para que você informe o motivo da exclusão do perfil, mas elas não são obrigatórias. Se não deseja informar a razão, clique em Continuar para exclusão da conta.

4. Semelhantemente à opção de excluir pelo PC, o Facebook dará a possibilidade de baixar suas informações para o celular. Logo após, toque em Excluir conta. Para confirmar, insira a senha e clique em Continuar.

E se você se arrepender de deletar sua conta do Facebook?

Em suma, depois desses passos, a exclusão da sua conta estará em andamento.

Mas se, nesse meio tempo, você se arrepender dessa decisão, tem até 30 dias para voltar atrás. Nesse caso, para reativar a sua conta, basta fazer o login na conta. Ao entrar, você receberá uma mensagem falando da exclusão. Aí, basta clicar em Cancelar exclusão.