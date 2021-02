Battle of Polytopia: jogo ganha expansão com nova tribo

Você conhece o Battle of Polytopia? Trata-se de um jogo de estratégia em turnos ao estilo 4x, presente em Explore, Expand, Exploit, Exterminate. Mas que acumulou uma legião de fãs de no Steam e nos smartphones. Assim, no total já somam 13 milhões de downloads.

O game de estratégia ganhpu este recorde após um elogio feito pelo bilionário Elon Musk durante participação no podcast The Joe Rogan Experience, informou o site Olhar Digital. O anúncio do recorde foi feito na sexta-feira (19) pela desenvolvedora sueca Midjiwan AB, que publicou o game.

Musk afirmou que ‘The Battle of Polytopia’ é seu jogo de estratégia favorito no momento. Antes do pronunciamento no podcast, o bilionário já havia elogiado o título anteriormente pelo Twitter. No dia 2 de julho de 2019, Musk postou na rede social que estava jogando o game.

Expansão de Battle of Polytopia

Assim, o o jogo acaba de ganhar uma nova expansão, Cymanti Tribe, cuja temática é inspirada em plantas e insetos do mundo real – em seus planos globais, os jogadores podem usar uma ampla variedade de criaturas, de enxames letais até esporos venenosos.

A produtora independente Midjiwan AB anunciou que o seu popular game de estratégia em turnos, The Battle of Polytopia, ultrapassou a marca de 13 milhões de downloads no Steam, na App Store e na Google Play.

Portanto, com jogabilidade ao estilo 4x, mapas gerados de forma procedural, modo single-player e mutilplayer para até 15 pessoas no PC ou Mac, o título permite que os jogadores comandem uma conquista global como líderes de uma das 16 nações únicas do game.

Contudo, o estúdio também compartilhou que o tão aguardado pacote de expansão Cymanti Tribe já está disponível em todas as plataformas mencionadas – Steam, App Store e Google Play.

Inspirados por plantas e insetos do mundo real, os jogadores podem agora usar criaturas rastejantes e esporos venenosos em sua missão de dominação mundial.

Assim, a expansão Cymanti Tribe está com 20% de desconto durante a primeira semana no Steam. Dê uma olhada de perto na invasão Cymanti com este novo trailer lançado no dia 17 de fevereiro:

“Nós adoramos desafiar os jogadores de The Battle of Polytopia com nossos pacotes de expansão”, diz Christian Lovstedt, gerente-geral da Midjiwan AB. “Cymant Tribe traz um nível de profundidade e complexidade que vai testar os nossos fãs mais devotos”, completou posteriormente.

Características de Battle of Polytopia

Os Cymanti presentes em Battle of Polytopia são polytopianos que formaram relações simbióticas com os insetos Ciru que ficam no topo de suas cabeças. As habilidades únicas desta Tribo permitem aos jogadores comandar uma diversidade de insetos a seu bel-prazer.

Mas alguma das criaturas rastejantes incluem besouros Elytra, que agem como unidades de defesa; e os enxames alados Phychi, que fazem o papel de arqueiros; e os longos Centipedes, que se dividem em duas unidades quando atacados no meio.

Veja abaixo uma lista com as principais características de The Battle of Polytopia:

Single-player e multiplayer online para até 15 jogadores no PC e Mac;

Matchmaking online;

Gameplay ao estilo 4X, que envolve explorar, expandir, tirar partido e exterminar;

Escolha uma dentre as 16 tribos polytopianas, cada uma com sua própria índole, cultura e características;

Os jogadores podem explorar, extrair recursos naturais, construir, pesquisar e ir pra guerra;

Mapas gerados de forma procedural garantem que cada partida será uma experiência totalmente nova;

Rankings online reúnem as maiores pontuações dos melhores construtores de civilizações;

Cinco tamanhos de mapa, do minúsculo ao massivo;

Diferentes tipos de mapa: Terras Áridas, Lago, Continente, Arquipélago e Mundo Aquático

Três modos de jogo: Perfeição, Dominação e Criativo;

Opção de partida espelhada na qual tribos idênticas se encontram em um mesmo jogo;

Controle pelo teclado e atalhos.

Disponível no Google Play

The Battle of Polytopia está disponível no Steam, na App Store e na Google Play. Os quatro pacotes de expansão Tribe – Aquarion Tribe, ∑∫ỹriȱŋ Tribe, Polaris Tribe e o recém-lançado Cymanti Tribe – também estão disponíveis para compra.

Mas durante a semana de lançamento, Cymanti Tribe está com 20% de desconto em relação ao preço regular no Steam, que é de R$ 6,49. A expansão sai por R$ 6,99 nos celulares.

A Midjiwan AB é uma desenvolvedora de games independente com sede em Estocolmo, na Suécia. A empresa lançou The Battle of Polytopia em 2016, jogo que foi instalado por milhões de jogadores por todo o mundo.