Fortnite: conheça o jogo de sucesso da Epic Games

Fortnite é o game de grande sucesso da Epic Games. Surgido em 2011, desde 2018 vem conquistando um público cada vez maior. Atualmente, apresenta dois modos de jogos.

Cada um utiliza o mesmo mecanismo e apresentam os mesmos gráficos, recursos de arte e mecânicas de jogabilidade. Embora tenha essas semelhanças, os objetivos são diferentes.

Mas o grande sucesso de Fortnite está no Battle Royale. Ele permite que até 100 pessoas participem simultaneamente. Assim, no total, os 100 jogadores lutam em espaços cada vez menores. O objetivo é serem a última pessoa ou time vencedor.

Mas além do Battle Royale, Fortnite apresenta outro modo de jogo, o Save the World. Neste modo, quatro jogadores trabalham em equipe em várias missões. A ideia é que todos cooperem entre si.

Você pode fazer o Fortnite download gratuito no Playstation 4 (PS4), Playstation 5 (PS5), Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch, PC, e em versão mobile. Ou seja, são muitas opções para jogar.

Recentemente, a empresa anunciou o Supercampeonato de 1 US$ milhão . Trata-se de um torneio, da Série Nocaute da Marvel no Battle Royale da Epic Games. A ideia surgiu depois de eventos que deram skins de graça dos personagens Demolidor, Motoqueiro Fantasma, Viúva-Negra e Venom.

Assim, na competição as duplas puderam utilizar a experiência no modo Nocaute para conquistar grande parte da premiação.

Ou seja, Fortnite é um mundo de muitas experiências, em que o jogador pode criar o seu mundo ou enfrentar batalhas de sobrevivência, o que garantiu a emoção e sucesso do game.

Quais são os modos de jogo Fortnite

Como você viu acima, Fortnite tem dois modos de jogo disponíveis: o Battle Royale e o Save The World. Mas eles têm um variação, que na verdade totaliza em quatro modos diferentes. São eles, Battle Royale, Festa Royale, Modo Criativo e Salve o Mundo.

Veja a seguir mais detalhes e diferença entre eles.

BATTLE ROYALE

O modo Battle Royale de Fortnite está disponível para PC, consoles de dispositivos móveis. Nele, o jogador pousa na Ilha para entrar na batalha para ser o último sobrevivente.

Além disso, ele pode formar uma equipe com outros jogadores para durar mais que as outras equipes. Poderes com madeira, pedra ou metal podem ser usados para construir estruturas que vão auxiliar nas batalhas.

FESTA ROYALE

Variação do modo Battle Royale de Fortnite, Festa Royale é um espaço experimental, que diferente do modo tradicional, prioriza a diversão. Como o nome diz, é uma festa, com atrações que incluem percursos de obstáculos aéreos, corridas de barco, filmes e até shows ao vivo de artistas famosos!

MODO CRIATIVO

Outro modo incluído de graça no Fortnite Battle Royale, o Modo Criativo permite que o jogador crie a sua própria Ilha. Portanto, o Modo Criativo fornece as ferramentas para criar jogos simples e complexos. E quando o jogador não estiver criando, ele pode interagir em jogos criados pelos seus amigos e por outros jogadores da Comunidade Fortnite.

SAVE THE WORLD

No modo Save The World do Fortnite, um mundo vasto e destrutível pode ser explorado, e os jogadores formam equipe para combater monstros conhecidos como Carcaças.

Uma Base pode ser construída e fortificada com armadilhas para mantê-los longe. Mas para acessar o jogo, é preciso comprar um Salve o Mundo, que podem ser encontrados no site do Fortnite ou na loja do seu console. O Modo Salve o Mundo está disponível para PlayStation, Xbox e PC.

Fortnite e o sucesso

Fotnite fez de 2018 o melhor ano da história da Epic Games. A empresa adotou uma mudança na estratégia de venda do jogo, aumentando o valor da empresa para US$ 15 bilhões. A companhia fechou o ano com um lucro líquido de US$ 3 bilhões.

Contudo, em menos de um ano a Epic Games liderou a indústria dos videojogos com o seu popular Battle Royale do Fortnite. Assim, conseguiu desviar para si a atenção do público de outros jogos semelhantes.

Com isso, Fortnite estabeleceu uma tendência na indústria, porque todos os grandes players estão agora a correr para a acompanhar o jogo. Assim, editoras gigantes como a Activision e Electronic Arts também querem uma fatia do mercado, para introduzir modos Battle Royale nos próximos jogos da séries Call of Duty e Battlefield. Antes, eles dominavam o género dos jogos de tiros.