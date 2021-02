Coinbase: maior corretora de criptomoedas do mundo vale R$ 100 bi

Coinbase é a maior corretora de criptomoedas do mundo, fundada em meados de 2012. Com mais de 2,8 milhões de clientes ativos, a gigante prepara uma abertura de capital na bolsa de valores Nasdaq.

Líder absoluta em volume negociado de criptomoedas no mundo, a exchange Coinbase movimentou US$ 89 bilhões no último trimestre de 2020. São 43 milhões de usuários cadastrados, que incluem 7 mil contas empresariais.

Qual a importância da Coinbase?

Se você acompanhou o noticiário de criptomoedas nos últimos meses, provavelmente ficou sabendo das grandes compras de Bitcoin por parte da fabricante de baterias e automóveis elétricos Tesla, da empresa de tecnologia MicroStrategy, além da Square, gigante de meios de pagamentos.

Estes grandes clientes, especialmente norte-americanos, realizam estas transações majoritariamente na Coinbase. Portanto, além do fluxo gigantesco de clientes de varejo, tornou-se o principal mercado para os clientes corporativos.

Quem é a maior exchange do Brasil?

Mercado Bitcoin é a corretora líder em criptoativos na América do Sul, contando com mais de 2,2 milhões de clientes. O volume negociado na plataforma em janeiro de 2021 foi superior a R$ 3,2 bilhões. Embora menor do que sua contraparte norte-americana Coinbase, é a maior exchange do Brasil.

Com mais de 300 funcionários, a empresa recebeu em 2021 um aporte de R$ 200 milhões coliderado pela gestora GP Investimentos e pelos fundos do Parallax Ventures. A rodada de investimentos também contou com a participação do Fundo Évora, de Zé Bonchristiano, FIP de HS Investimentos, Banco Plural e Gear Ventures.

- PUBLICIDADE -

A empresa irá investir na Bitrust, custodiante qualificada que permite o acesso para investidores institucionais ao mercado de criptomoedas e ativos digitais; e no Meubank, carteira digital que será regulada pelo Banco Central, em que o cliente poderá armazenar diversos ativos digitais (recompensas, milhas, criptoativos, colecionáveis de games) e converter, investir, pagar contas e transferir dinheiro.

Coinbase vale US$ 100 bilhões?

A empresa, embora sem ações negociadas em bolsa, já é negociada em mercados restritos à investidores qualificados. Conhecido como “Nasdaq Private Market”, atuais detentores, incluindo ex-funcionários, podem ofertar ações neste mercado privado.

Por este motivo, a avaliação de US$ 100 bilhões não é um grande indicador, já que as negociações atuais ocorrem de forma esporádica, e em menor volume.

No entanto, nesta semana, a Coinbase entregou um requerimento para o agente regulador SEC, solicitando a abertura de capital da empresa. Embora isso não acarrete necessariamente em IPO, a tradicional oferta de ações, permite que esta listagem em mercados privados seja transferida para os mercados tradicionais. Ou seja, aberto para o grande público.

Vale a pena comprar ações na oferta?

Se considerarmos a receita líquida de US$ 1,2 bilhão em 2020, provavelmente não compensa comprar ações da Coinbase avaliada em US$ 110 bilhões. Entretanto, os dados de volume de 2021 estão mais de 4 vezes maiores que os do segundo semestre do ano anterior.

- PUBLICIDADE -

Nesse sentido, é possível que a receita líquida da empresa supere os US$ 5 bilhões em 2021. Dessa forma, o crescimento exponencial da empresa, somado a potenciais novos mercados, produtos e serviços financeiros, pode facilmente duplicar este número.

Em resumo, investir em ações de startups, as empresas em crescimento, especialmente no setor de tecnologia, é sempre arriscado. De qualquer forma, já é possível investir em ações de empresas norte-americanas diretamente na bolsa brasileira através das BDRs.