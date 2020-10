BDRs vale a pena? Saiba qual é a melhor para investir na B3

BDRs são certificados de ações estrangeiras negociadas na B3, a bolsa brasileira. Antes liberada apenas para grandes investidores, agora foi liberada para todos.

Para o investidor, funciona como uma ação qualquer. Por exemplo, ao invés de comprar Petrobras ou Itaú, você consegue investir nas ações da Disney, Nike, Bank of America, ou Microsoft.

Fique tranquilo, pois a cotação das mesmas é em reais (R$). Além disso, podem ser negociadas pelo homebroker da corretora que você já possui cadastro.

O que é BDR?

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Brazilian Depositary Receipts (BDRs) são certificados de ações emitidas em outros países, porém negociadas na B3. Na prática, para o investidor comum, é como se fossem ações de empresas estrangeiras, convertidas para Reais.

Nada disto é novo, pelo contrário. No entanto, a Comissão de Valores Mobiliários (CVM), acreditava por algum motivo que este instrumento seria danoso para o pequeno investidor.

Ou seja, durante uma década, somente os fundos de investimento e grandes investidores tinham acesso a estes instrumentos. Agora, após uma alta de 140% em 3 anos no indicador S&P500 das ações norte-americanas, a CVM resolveu liberar a negociação de BDR para o pequeno investidor.

Qual o melhor BDR?

Se você é iniciante no segmento, opte pelas empresas mais consolidadas. Diante disso, o melhor investimento depende do seu perfil de risco e horizonte. É importante lembrar, no entretanto, que estas ações se valorizam com a alta do dólar.

Para identificar estes recibos negociados na B3, basta olhar o final do código que representa a empresa. Desse modo, os BDRs são identificados pelos finais com números 33, 34 e 35.

A própria B3 possui um índice para acompanhar a performance destas ações. Conhecido como BDRX, o indicador é composto por 54 ações. Enfim, abaixo segue a lista das maiores participações.

Qual o risco deste investimento?

Inicialmente, o risco dos BDRs é similar ao das ações nacionais negociadas na B3. As empresas podem apresentar grandes prejuízos, sofrer com mudanças na tributação, ou até mesmo embargos internacionais.

No entanto, além do risco de variação dos resultados, específico para cada empresa, o investidor está sujeito ao câmbio entre dólares e reais. Se porventura a moeda brasileira se valorizar frente ao dólar, o investidor perde duplamente.

Primeiro, temos a queda na cotação, mesmo que em dólar a cotação permaneça inalterada. Em seguida, os eventuais lucros que a empresa apresentar vão ser menores, quando convertidos para Reais. Ou seja, quanto mais forte a nossa moeda, pior para o BDR.

Qual o imposto dos BDRs?

A tributação do Imposto de Renda para ganhos no mercado de BDR é de 20% sobre o ganho obtido na negociação. Já no day trade, a compra e venda no mesmo dia é tributada em 15%. Lembrando que o cálculo só é realizado no momento da venda.

De maneira similar, eventuais dividendos e proventos remunerados pela empresa vão ser repassados para o investidor. Estes são entendidos pela Receita Federal como “rendimentos recebidos de fonte no exterior”.

Em suma, só é necessário pagar imposto sobre dividendos ou rendimentos caso o ganho no mês ultrapasse o valor de R$ 1.903,98.

Como investir em BDRs?

Para negociar BDRs na B3, é necessário ser habilitado em alguma corretora de valores ou instituição financeira. Certifique-se de que a mesma está devidamente autorizada. De maneira similar, é importante verificar eventuais taxas de corretagem e demais custos operacionais.

Usualmente é necessário manter um cadastro atualizado, enviando documentação, além de preencher um formulário com seu perfil de risco. O importante é só enviar o valor para a corretora quando estiver devidamente autorizado para operar.

Uma vez que o envio do recurso foi realizado para a conta da corretora, o saldo deverá ser disponibilizado para negociação na plataforma eletrônica, o home broker. Em seguida, é necessário escolher qual o BDR desejado, informando o código de negociação, e quantidade de ações para compra.

Em breve, você poderá fazer a transferência para sua corretora através do PIX, o novo sistema de pagamentos do Banco Central.

Vale a pena investir?

Sim, investir em BDRs pode ser muito rentável. Além da proteção cambial, você conta com a solidez de empresas estabelecidas, com balanços trimestrais devidamente auditados. De maneira similar, as regras de governança nos mercados desenvolvidos são fortes, protegendo o pequeno investidor no caso de fusões e aquisições.

De qualquer modo, se o seu interesse é apenas a proteção do dólar, existem outras opções mais seguras. Uma delas são as stablecoins, criptoativos lastreados na moeda norte-americana. O Mercado Bitcoin, exchange líder na América Latina em volume, disponibiliza o USD Coin (USDC), com alta liquidez e taxas baixas. Acompanhe abaixo as dicas das meninas da @usecripto.