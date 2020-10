Você não aguenta mais tantos grupos e notificações no Whatsapp? Silenciar é a solução e é mais fácil do que você imagina!

Como silenciar grupos para sempre: aprenda essa função do Whatsapp

As vezes estar em muitos grupos no Whatsapp pode ser um problema. Chegam milhares de notificações por minuto e você não vence ler tantas mensagens. Neste artigo você irá aprender como silenciar os grupos do aplicativo para sempre.

Os grupos do Whatsapp

Em pleno 2020, é impossível não estar em diversos grupos de “Zap”. Isso porque o aplicativo facilita e agiliza a comunicação. No entanto, existem grupos para tudo, não é mesmo? Existe o grupo do trabalho, da família, do futebol, da faculdade… É tanto grupo que a gente se perde. E como silenciar esses grupos?

Provavelmente você já acordou de madrugada com o barulho das mensagens, certo? Talvez já gastou horas lendo centenas de mensagens de um grupo e não tinha nada, de fato, importante. Porém, você acaba por não sair de nenhum desses grupos para não parecer indelicado ou antipático, acertei? Eu sei, é uma situação bem chata.

Mas você sabia que existe uma saída para essa situação? Sim, aprender como silenciar esses grupos pode ser uma boa opção. Vamos aprender?

Silenciar para sempre: o novo recurso do Whatsapp

Recentemente o aplicativo lançou um recurso para nos tirar do sufoco! Assim, em julho deste ano, surgiram os primeiros rumores de como silenciar grupos do Whatsapp para sempre. Essa novidade deixou os usuários em polvorosa.

Convenhamos, não é um sonho poder silenciar aquele grupo chato que te colocaram sem nem te pedir permissão? Então, agora isso é possível!

No entanto, o recurso está disponível primeiramente aos usuários beta do app de mensagens. Por aqui, ao que tudo indica em Android na versão 2.20.201.10, o recurso está funcionando. Porém, em breve todos os aparelhos móveis poderão silenciar seus grupos no Whats.

Passo-a-passo de como silenciar grupos no App

Na verdade, não há muito mistério ao ativar o recurso no Whatsapp. Mas se você tiver algum dificuldade para mexer com tecnologias, não se preocupe. Assim, nós fizemos uma listinha explicando passo a passo de como silenciar silenciar grupos para sempre no aplicativo.

Em primeiro lugar, certifique-se que seu sistema Android está atualizado na última versão disponível. Depois, você deve abrir o Whatsapp e clicar no grupo que desejar silenciar; Ao pressionar o dedo sobre o grupo, irá aparecer algumas opções na tela; Desse modo, basta selecionar a opção “Silenciar notificações por…” Em seguida, clique em “por tempo indeterminado“ Agora, se você quer também se livrar das notificações, você deve tirar a seleção do item “Exibir notificações”

Pronto, você está livre das notificações infortunas! Além disso, se você quiser, também é possível silenciar para sempre contatos individuais.

Para isso, o procedimento é praticamente o mesmo. No entanto, existe uma única diferença. Assim, você deve tocar sobre o contato, ir na opção de “Silenciar notificações” e escolher “Tempo indeterminado”.

Viu, super fácil, né?