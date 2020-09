Vendas por Whatsapp: 10 dicas para uma abordagem estratégica

O Whatsapp é um aplicativo conhecido e utilizado por quase todo brasileiro. É uma ferramenta que facilitou a comunicação entre os usuários, aproximando pessoas com suas mensagens, videochamadas e grupos. Entretanto, também pode ser usada para impulsionas as estratégias de vendas da sua empresa, através de um planejamento estratégico. Saiba por que e como realizar vendas por Whatsapp:

Por que realizar vendas por Whatsapp?

O Whatsapp é um aplicativo que concentra mais de 120 milhões de usuários no Brasil, com 42 bilhões de mensagens compartilhadas todos os dias. Portanto, é uma ferramenta que mudou a forma como as pessoas se comunicam e como as empresas fazem negócio. Segundo a pesquisa MMA Mobile Report 2017, ele já era o aplicativo para smartphone mais utilizado, com 68% de preferência entre os brasileiros.

Além disso, o Whatsapp afirmou em junho deste ano que vai permitir enviar e receber dinheiro direto do aplicativo. A princípio, o Brasil será o primeiro país a ter a funcionalidade, voltada para pessoas físicas e pequenas empresas. Para garantir a segurança e evitar fraudes, será necessário informar um código de PIN de seis dígitos ou a biometria do celular antes da transferência.

Dessa maneira, não existe melhor maneira de começar do que começando. Mas você pode evitar muitos caminhos perigosos seguindo conselhos simples e práticos que te ajudarão a ter abordagens mais estratégicas em suas vendas por Whatsapp. Confira 10 dicas:

#1 Listas de transmissão

As listas de transmissão são funcionalidades dadas pelo Whatsapp onde você pode enviar a mesma mensagem para até 256 contatos. Assim, você consegue oferecer uma abordagem mais pessoal, com mensagens enviadas diretamente para o contato, e de uma maneira mais prática e estratégica. Em contrapartida, evite utilizar grupos.

#2 Conteúdo

Você pode gerar engajamento através do aplicativo criando conteúdos em áudios, vídeos e textos. Divulgue seu perfil em outras redes sociais, e tentar explorar caminhos neles. Você pode optar por resumir sua última publicação, compartilhar um vídeo ou utilizar a sua criatividade para oferecer informações relevantes ao seu cliente. Entretanto, lembre-se sempre do bom senso. É necessário entender e estudar o seu cliente para elaborar a melhor estratégia. Além disso, cada rede social possui uma estratégia diferente. O instagram, por exemplo, também pode se tornar uma ótima ferramenta de vendas.

#3 Business e Web

O Whatsapp Business é uma versão voltada para empresas, negócios individuais e de pequeno porte. Através dele, muitas funcionalidades são disponíveis e possibilita o udo do telefone fixo para registro. Isso dá um ar de profissionalismo para o seu negócio, e pode funcionar como um cartão de visitas. Também possibilita visualizar suas métricas, como mensagens enviadas, entregues, recebidas e lidas. Ainda possibilita marcas os clientes com etiquetas, com informações como “pagamento pendente” ou “finalizado”.

Portanto, ele pode te ajudar a definir um horário de atendimento, deixando ativo apenas quando a empresa estará aberta. Todavia, o atendimento imediato é muito importante para o cliente. Deixe sempre claro seus horários e, ao utilizar o Business, programe mensagens para avisar seus clientes qual o horário de atendimento e quando a mensagem será atendida.

Por outro lado, utilizar o Whatsapp Web torna a tarefa mais prática para acompanhar as conversas com os clientes, receber e enviar arquivos.

#4 Construa audiência e capture leads

Também é porrível e recomendado construir contatos através de outras redes sociais, com diferentes conteúdos que os seduzam. Direcione o seu possível cliente, sempre mencionando onde pode te contatar – no caso, o Whatsapp. Não economize ao divulgar o seu atendimento. Aliás, é sempre melhor que os clientes cheguem a você.

Outra possibilidade é disponibilizar conteúdos estratégicos como recompensas digitais. Basicamente, você irá ofertar informações – como e-books -, e em troca solicitar o número do usuário.

#5 Organização e aparelho único

Lembre-se de manter os contatos dos seus clientes organizados. Assim, pode ser mais fácil manter o contato e as listas de transmissão. O que pode tornar ainda mais prático é ter um aparelho único para esse serviço, assim os seus contatos pessoais e comerciais não se misturam.

#6 Chatbots

Com os chatbots você consegue atender seus clientes por Whatsapp em qualquer dia e horário de forma automática. Você pode contratar um serviço e a empresa configura a lista de produtos que deseja oferecer, incluindo imagem, preço e descrição. Assim, quando qualquer pessoa entrar em contato, receberá uma resposta imediata.

Assim como o anunciado, o Whatsapp já está buscando oferecer um serviço de pagamento no próprio aplicativo para contas cadastradas na versão Business.

#7 Planejamento nas vendas por Whatsapp

Quando usamos o Whatsapp com funções pessoais, não nos preocupamos com o momento que iremos olhar as mensagens, quando iremos responder ou quanto tempo nos consome. Porém, quando falamos de negócio é importante dar atenção ao planejamento.

Portanto, tome tempo para colocar no papel, em planilhas ou outros as etapas e os processos mais importantes na comunicação do seu negócio. Depois, organize. Planeje suas postagens, datas de envio de mensagens, horários e tudo mais necessário.

Lembre-se que o whatsapp é uma rede de mão dupla, onde você pode enviar mensagens e o seu cliente pode te responder. Inclua um momento para respostas e relacionamento. Um cronograma é mais que útil.

#8 Campanha de vendas e gatilhos mentais

Crie mensagens persuasivas para vender o seu peixe. Com as listas, você pode alimentar muitas mensagens e direcioná-las aos contatos. Assim, invista tempo e crie mensagens persuasivas. Já com os gatilhos mentais você utiliza técnicas de persuasão que se relacionam com instintos e emoções. Com eles, você consegue engajar pessoas.

#9 Rotina

Assim como qualquer outro trabalho, é necessário ter uma rotina. Um horário de trabalho delimitado, tendo um momento certo para contatar os clientes e envio de publicidade para gerar vendas no Whatsapp. Dessa maneira você foge dos erros mais comuns.

#10 Trace o perfil do seu público

Quantas mensagens enviar? Quantas publicações? Que horário? Para responder essas perguntas e aplicar uma boa estratégia de vendas, é necessário traçar o perfil do seu público. Quem você está tentando alcançar? Qual o seu perfil? Qual seria o melhor horário para essa pessoa ler as mensagens?

Além disso, saiba que você pode traçar um público-alvo e uma persona. O público-alvo é algo mais geral, como a faixa-etária e outras informações demográficas. Porém, uma persona é a pessoa ideal que você deseja alcançar, então quanto mais específico for seu perfil, melhor você entenderá as suas necessidades e oferecerá o melhor atendimento.

O que não fazer nas vendas por Whatsapp?

Assim também condutas problemáticas podem te fazer perder clientes. Portanto, muita atenção nas suas abordagens. Confira o que não fazer:

Ser desorganizado: você pode perder inúmeras oportunidades por não manter uma organização e não saber lidar com a demanda (ou falta dela), e até mesmo não compreender o seu público pode interferir em todo o planejamento.

Comprar mailing: porque provavelmnete não gostarão de receber sua mensagem e podem reportar como spammer, o que pode gerar banimento.

Não se atentar a LGPD: desde já, lembre-se de adaptar seu processo de venda a Lei Geral de Proteção de Dados.

Investir em vendas por Whatsapp pode incluir oportunidades e riscos. Então, estude muito bem o perfil do seu cliente para entender a quantidade ideal de mensagens, se a permissão para o envio é necessária, o comportamento de compra do seu produto ou serviço, se deve enviar mensagens de ofertas e promoções personalizadas, montando um mapeamento estratégico que garantirá o sucesso do negócio.