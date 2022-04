Doodle Google celebra a rota 66 neste 30 de abril

O vídeo de hoje, Doodle Google, leva ao internauta à derradeira viagem de carro americana, uma jornada pela histórica Rota 66. A icônica rodovia, conhecida por seus restaurantes retrô, motéis peculiares, instalações de arte ecléticas e paisagens extraordinárias, conecta Chicago, Illinois, a Santa Monica, Califórnia. Neste dia, em 1926, o nome “US 66” foi proposto pela primeira vez para a rota de cross-country.

História da rota 66, homenageada pelo Doodle Google

A Rota 66 é icônica – um símbolo de uma América em mudança – por isso homenageada pelo homenageada pelo Doodle Google. Conhecida como “America’s Highway” durante seu apogeu, a Route 66 foi conduzida por milhões de motoristas entre Illinois e Califórnia.

Construída durante o início da propriedade de carros em massa em 1926, a US Highway 66 tornou as viagens de cross-country acessíveis pela primeira vez. Também serviu como rota de fuga para famílias deslocadas durante o Dust Bowl. Quando fortes tempestades de poeira devastaram as Grandes Planícies na década de 1930, mais de 200.000 refugiados entraram na Rota 66 para buscar uma vida melhor no oeste. Entre esses motoristas estava John Steinbeck, que viajou pela Rota 66 durante esse período para buscar inspiração para The Grapes of Wrath.

Quando a economia americana se estabilizou após a Segunda Guerra Mundial, a popularidade da Rota 66 aumentou. Milhões de viajantes dirigiram pela rodovia para testemunhar locais inspiradores – como uma cratera de meteoro de 50.000 anos no norte do Arizona e Cadillacs carregados de grafite enterrados de nariz para baixo em Amarillo, Texas.

Desde que a rodovia foi desativada, a Rota 66 não existe mais nos mapas modernos. Em alguns lugares, de fato, a estrada física não é pavimentada e praticamente intransitável. No entanto, você ainda pode seguir um pouco da estrada original em seu carro. Em muitos estados, a Rota 66 é paralela à rodovia interestadual. Em algumas áreas, você verá placas chamando-a de “Rota Histórica 66”.

Hoje, o National Scenic Byways Program indica a Rota Histórica 66 como passando por quatro estados – Illinois, Oklahoma, Novo México e Arizona. Com cerca de 2.269 quilômetros de extensão, leva cerca de cinco ou seis dias para percorrer a Rota Histórica 66 de uma ponta à outra.

Talvez você esteja se perguntando por que alguém se importa com uma estrada velha e desatualizada. Por que existem tantas organizações e museus dedicados a manter vivo o espírito da Rota 66? Existem muitas razões. A Route 66 representa um verdadeiro pedaço de Americana. Como essa estrada serpenteava por tantas pequenas cidades, centenas de pequenos postos comerciais, motéis e atrações surgiram ao longo do caminho. Embora a Rota 66 tenha se tornado obsoleta, muitos desses pit stops permanecem – congelados no tempo como cidades fantasmas .

A obra de arte de hoje celebra o significado cultural de uma das primeiras rodovias nacionais da América e como ela se tornou um símbolo de uma nação em mudança.

Assista ao vídeo do Doodle Google deste 30 de abril.