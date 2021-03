Edição de imagens pelo celular: 7 aplicativos para suas fotos

Deixar suas fotos bonitas ou diferentes do normal pode ser um dos principais fatores ao criar um perfil bonito no Instagram e outras redes sociais. Como resultado, surge a busca por bons aplicativos para a edição de imagens pelo celular. Confira abaixo sete sugestões de aplicativos para deixar suas fotos com um visual profissional e único:

Snapseed – edição de imagens pelo celular

Certamente, um dos aplicativos mais completos para edição de fotos no celular é o Snapseed. Desenvolvido pela Google e disponível nas plataformas de IOS e Android, este aplicativo permite que o dono do celular utilize ferramentas profissionais como pincéis de efeito, mudança de perspectiva de foto e muito mais. Embora indicado para profissionais, o aplicativo é gratuito e não impõe muitas dificuldades ao usuário que está começando a editar imagens pelo celular.

Adobe Photoshop Express

O Photoshop é sem dúvidas um dos softwares mais icônicos no meio das edições de imagem. Embora sua versão de computador precisa de um bom sistema de processamento, a Adobe conseguiu desenvolver uma versão “express” para os celulares. Talvez a ferramenta não seja tão completa quanto o Snapseed, mas seus resultados são excelentes; com o aplicativo você pode realizar a edição e correção de imagens granuladas, escuras e retirar olhos vermelhos.

NeonArt Photo Editor – edição de imagens pelo celular

O NeonArt Photo Editor não possui muitas funções, porém é perfeito para quem gosta de criar imagens com estética futurista ou recheadas de iluminação. Este aplicativo permite que o usuário acrescente às suas imagens efeitos de neon através de adesivos e outros efeitos “luminosos”. O aplicativo pode não ser para o gosto de todos, mas ele permite a criação de imagens muito divertidas.

ToonMe

Sucesso nas redes sociais, o TooMe certamente é o melhor aplicativo para transformar o usuário em desenho ao estilo da Disney. Além deste aplicativo fazer versões fofas de sua selfie, ele pode ser útil para quem precisa criar uma imagem vetorial do retrato de alguém.

Foodie – edição de imagens pelo celular

Este aplicativo é o mais indicado para quem gosta de tirar fotos de comida, pois ele foi criado justamente para isso. Todas as suas ferramentas e filtros foram desenvolvidas tendo em mente a necessidade estética que fotos de comida possuem. Contudo, muitos influenciadores também fazem sua utilização em selfies e imagens de ambientes.

Unfold

Outra parte muito importante no uso de redes sociais atualmente é a utilização dos stories. Eles são a melhor ferramenta para divulgar suas postagens e criar um bom engajamento com seus seguidores. Como resultado desse efeito, surge a necessidade de produzir stories bonitos; afinal, quem é que não gosta de ver um story com design bonito. Mas como o próprio Instagram pode ser limitado nesse quesito, muitos procuram um bom app para a edição de imagens dos stories. Para isso, o aplicativo Unfold pode ser o mais recomendado; ele possui mais de 300 designs possíveis e diferentes fontes e ferramentas.

ClipDrop

Se você tem uma loja e precisa deixar itens em destaque ou gosta de colagens, o ClipDrop pode ser uma boa ferramenta. Afinal, ele permite que você extraia objetos ou pessoas de uma foto para criar uma nova imagem com fundo diferente e outras características. Embora seja um aplicativo interessante, alguns usuários podem encontrar um longo tempo de espera para a finalização da criação da imagem extraído; isso ocorre como resultado do poder de processamento de celulares mais antigos.