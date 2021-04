Facebook abre 40 vagas de estágio para latino-americanos nos EUA

Como parte de seu esforço de aumentar a diversidade na empresa, o Facebook anunciou, nesta sexta-feira, 9, a abertura de mais de 40 vagas para estudantes latino-americanos. As oportunidades fazem parte do programa de estágio internacional em tecnologia e são para as áreas de engenharia de software e engenheiros front-end, nos EUA e no Reino Unido.

Assim como em outras oportunidades, o programa terá duração de 12 semanas, com possibilidade de contratação ao final do contrato de estágio. O início está previsto para 2022, em um momento em que se espera que a pandemia do novo coronavírus esteja mais controlada. O estudante pode escolher entre 10 diferentes datas, entre janeiro e setembro.

Segundo o Facebook, já foram contratados mais de 380 estudantes latinos no programa. A empresa, porém, não informou quantos brasileiros participaram desse estágio especial.

Vaga no Facebook

Como benefícios para atrair novos talentos o Facebook diz oferecer salário competitivo, acomodação, custo dos trâmites de visto, viagem de ida e volta, transporte, refeições, equipamentos para trabalhar e benefícios como academia, plano de saúde e mentoria. Com isso, o estagiário não tem maiores custos para permanecer nesses três meses no local.

Do outro lado, o Facebook exige que o candidato tenha um ano ou mais de experiência com Perl, Java, Php, Python ou C++, esteja matriculado em um programa de graduação e em processo de obtenção do grau de Bacharelado ou Mestrado em Ciências da Computação ou área relacionada e tenha conforto em se comunicar em inglês com superiores.

As inscrições já podem ser feitas diretamente através da plataforma Facebook Careers.