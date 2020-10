Cerca de 15 empresas estão com vagas de emprego e estágio e estágio abertas para diversas ocupações. Grupo Fleury, Acesso Digital, Grupo GR, Kinvo, Followize, Gofind, Embracon, UP Consórcios, Magote.com, Kenzie Academy, Group Software, Leadlovers, Zarpo, Devninjas e Ilegra estão com inscrições para o processo seletivo.

Como se inscrever nas vagas de emprego e estágio?

O Grupo Fleury, por exemplo, abriu mais de 30 vagas para estágio em setores, como: RH, Marketing, Engenharia, Finanças, suprimentos, pesquisa e desenvolvimento, entre outras. As oportunidades abrangem as cidades de São Paulo, Rio de Janeiro e Porto Alegre – todas as vagas possuem opções de trabalho home-office, integral ou parcial. Para concorrer, é necessário ter disponibilidade para trabalhar seis horas por dia e estar cursando faculdade com formação prevista entre julho e dezembro de 2022. Para concorrer, basta acessar o site oficial da empresa:

Oportunidades em todo o país O Grupo GR abriu vagas de emprego para as cidades de Jundiaí e Jaguariúna, interior do Estado de São Paulo. Em Jundiaí, os cargos são de Limpeza e Porteiro e em Jaguariúna, a vaga é para Vigilantes. A candidatura para todas as oportunidades só pode ser feita pelo site da empresa. A Embracon está com mais de 120 vagas de estágio abertas em todo o território nacional. Neste primeiro momento, as oportunidades seguem no formato de teletrabalho, por conta do período de isolamento social. Entre os benefícios oferecidos estão vale-refeição, assistência médica, seguro de vida e participação nos resultados. Os interessados podem acessar o site da empresa.

