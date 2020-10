Novo ícone do Gmail: Google disponibiliza atualização para Android

Além de mudar o emblema do serviço de e-mails para aplicativos, a empresa norte-americana também criou conjunto de ferramentas para concorrer com Microsoft

Os usuários do sistema Android já possuem a atualização do novo ícone do Gmail, desenvolvido pelo Google. O novo emblema do serviço de e-mails foi lançado no início de outubro, enaltecendo o “M” com mais cores e sem o envelope tradicional. Contudo, a novidade está disponível, por enquanto, na versão 2020.10.04 do Android. O Google está liberando o download ou a atualização do aplicativo através da Play Store (loja de aplicativos do Android) de forma gradativa. O novo ícone do Gmail está disponível tanto na tela inicial, quanto nas notificações no celular.

Mudanças em outros aplicativos

Na semana passada, além do novo ícone do Gmail, a empresa norte-americana revelou que atualizou também os emblemas do Google Drive, Docs, Planilhas, Google Agenda e Google Meet. As alterações fazem parte do Google Workspace – conjunto de ferramentas para produtividade e trabalho – ao qual era chamado antes de G Suite. A proposta, que é paga e voltada para empresas e escolas, veio para competir com o já existente Office 365, da concorrente Microsoft.

Com todas as mudanças, o Google planeja mais: em breve, uma chamada de voz ou vídeo poderá ser acionada diretamente de uma apresentação ou documento de texto com todos que estejam no projeto, sem precisar sair da tela para fazer chamadas. Os planos também foram reorganizados com os anúncios. A partir de agora, são quatro modalidades, ao invés de três, com preços a partir de R$24,30. Contudo, o Drive Ilimitado não está mais disponível para os novos assinantes.

Os recursos estão sendo liberados aos poucos para os clientes do Workspace e, futuramente, para todos que usarem as ferramentas do Google.

Rastreando músicas pelo assobio

Saindo do universo de ferramentas de trabalho, o Google disponibilizou ainda um novo recurso para quem deseja identificar nomes de músicas. Através de uma atualização, é possível descobrir o nome de qualquer canção através de um simples assobio no ícone do microfone no app do Google.