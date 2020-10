Esqueceu o nome da música? O novo recurso do Google vai identificar músicas através de assobios. Você também poderá cantalorar e a aplicação te mostrará os resultados.

A empresa anunciou hoje uma tecnologia que permite aos usuários cantarolar, assobiar ou cantar uma melodia no aplicativo do Google. A partir disso, o Google tentará rastrear a música que você tinha em mente.

Os usuários podem utilizar o recurso em um dispositivo móvel. Basta abrir o aplicativo do Google (ou widget de Pesquisa Google), tocar no ícone do microfone e dizer “Que música é esta?”.

Além disso, poderá também clicar no botão “Pesquisar uma música”. Em seguida, você pode começar a cantarolar ou cantar a melodia por cerca de 10 a 15 segundos.

Depois que você terminar de cantarolar ou assobiar, os algoritmos de inteligência artificial (IA) do Google tentarão identificar possíveis combinações de músicas e exibirão as opções mais prováveis ​​com base na melodia.

Os usuários podem então selecionar a melhor combinação e explorar informações sobre a música e o artista, ver qualquer videoclipe ou ouvi-la em um aplicativo de música, encontrar as letras, ler análises ou até mesmo verificar outras gravações da música, caso seja acessível.

O recurso está atualmente disponível em inglês no iOS e em mais de 20 idiomas no Android. O recurso também está disponível por meio do Google Assistente.

Google vai identificar música

“Quando você cantarola uma melodia na parte de Pesquisa, nossa tecnologia transforma o áudio em uma sequência baseada em números que representa a melodia da música”, explicou Krishna Kumar, gerente de produto sênior da Pesquisa Google.

De acordo com o Google, os modelos de IA são treinados para identificar músicas com base em uma variedade de fontes, incluindo humanos cantando, assobiando ou cantarolando, bem como gravações de estúdio.

Além disso, os algoritmos também removem outros detalhes, como instrumentos de acompanhamento e o timbre e o tom da voz.