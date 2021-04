O Google anunciou, na manhã desta terça-feira, 6, a chegada ao Brasil do Nest Audio, caixa de som inteligente com assistente pessoal integrado. Mais robusto do que o lançamento anterior, o Nest Mini, o novo aparelho chega para acirrar a briga no mercado de caixas de som inteligentes após avanços da Amazon com a linha Echo. E o preço sugerido, de R$ 849 para a venda no varejo, mostra o acirramento por abocanhar uma fatia desse setor.

Mirando um público rigoroso com a qualidade de sons das caixas inteligentes, o Nest Audio é um aparelho mais robusto do que a maioria de seus concorrentes, se assemelhando ao Echo Studio, da Amazon, e se afastando da proposta do Nest Mini. Afinal, a outra caixinha inteligente do Google é pequena e circular, com menos de 10 cm de diâmetro e 200 gramas de peso, enquanto o Nest Audio é retangular, com 17,5 cm de altura e 12,4 cm de largura.

Também há diferenças no funcionamento dos dispositivos. Mais potente do que o Mini, o Nest Audio possui um tweeter de 19 mm para cobertura de alta frequência e um mid-woofer de 75 mm que destaca os graves. Os vocais têm mais profundidade, possibilitando que o Nest Audio passeie bem por todos gêneros musicais. Em testes realizados pelo DCI, o novo dispositivo do Google não estoura até em notas mais extremas e preenche o ambiente.

“Nosso objetivo é garantir que o Nest Audio seja fiel à sonoridade idealizada pelo artista no momento em que gravou a música no estúdio”, explica Maia Mau, Head de Marketing de Hardware do Google para a América Latina. Segundo ela, o Nest Audio foi criado por uma equipe de especialistas em áudio que inclui músicos, produtores musicais, designers de som e especialistas em machine learning, justamente para agradar ao público mais exigente.

Integração do Google Nest Audio

Também fica mais interessante a possibilidade de agrupar outros dispositivos da linha Nest espalhados pela casa. Uma única música pode ser reproduzida em diferentes aparelhos da linha de caixas inteligentes do Google. é possível configurar dois dispositivos Nest Audio como um par estéreo, por exemplo, separando os canais “esquerdo” e “direito” das gravações, enquanto o Audio serve como uma caixa de som pra preencher o ambiente.

Já quem tem um Chromecast pode usar o alto-falante do Google para acionar a TV para assistir a filmes ou séries, é só pedir para ver algo na Netflix, por exemplo, que o Nest dá o comando. “Este lançamento complementa a linha Nest e dá aos nossos consumidores a possibilidade de ter um aparelho ideal para quem busca potência de som e entretenimento”, complementa Vinicius Dib, Head de Devices do Google para a América Latina.

Além da integração dos aparelhos e do som potente, o Nest Audio volta a apresentar o bom desempenho da empresa com seu Google Assistant integrado. É possível saber a agenda do dia, a previsão do tempo, a tradução de uma expressão em outro idioma ou até mesmo criar lembretes para as tarefas. O aparelho também serve como central de casa inteligente, podendo conversar com TVs, lâmpadas e plugues conectados.

De acordo com o Google, o Nest Audio já pode ser encontrado em varejistas do País, ao preço sugerido de R$ 849, nas cores giz e carvão. Ao comprar o produto, o Google garante três meses gratuitos de assinatura do YouTube Premium, serviço de assinatura do YouTube e do YouTube Music, que oferece uma experiência sem anúncios.