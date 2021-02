iCloud Passwords é removido do Google Chrom; veja como se proteger

O iCloud Passwords para Windows permite a sincronização de senhas com o navegador Google Chrome. A extensão foi lançada em 31 de janeiro, mas a Apple removeu o aplicativo dois dias depois.

O que é iCloud Passwords?

É o recurso que permite que os usuários da Apple guardem nomes de usuário e senhas na nuvem, chamada iCloud. Uma vez ativado o recurso, as informações incluindo senhas, dados de cartões de crédito, e WiFi são preenchidas automaticamente. Ao mesmo tempo, ficam sincronizadas na nuvem, ou seja, nos servidores da Apple.

Desse modo, você pode salvar as senhas quando acessar redes sociais ou navegar nos seus sites preferidos. Assim sendo, o iPhone pergunta se você quer salvar seus dados na nuvem iCloud Passwords. Em suma, você pode manter suas senhas seguras e centralizadas.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Como isso funciona no Windows?

Igualmente, para aqueles que usam Windows, a extensão oficial iCloud Passwords permite que os usuários do Google Chrome tenham acesso às senhas salvas na nuvem da Apple.

A extensão lê senhas que foram originalmente salvas de um Mac, iPhone ou iPad, porém também permite salvar novas no iCloud. Enfim, os dados ficam imediatamente acessíveis por meio dos dispositivos Apple.

Porque a Apple suspendeu o iCloud Passwords?

Não está claro o motivo que levou a Apple a suspender esta atualização. Até o momento, relatos afirmam que a extensão do iCloud Passwords estava apresentando erros na autenticação de dois fatores (2FA) ou não abria corretamente em alguns casos.

Aparentemente, desde a atualização desta versão do iCloud, os usuários enfrentam problemas com esta extensão. Ou seja, existe uma potencial falha na implementação da extensão.

Nesse sentido, pode ser que a Apple esteja trabalhando para corrigir o funcionamento do iCloud Passwords. Seja como for, a empresa preferiu retirar a extensão, pois esses problemas podem colocar a segurança do usuário em risco.

Não sabe o que é a autenticação de dois fatores (2FA)? A equipe da @usecripto explica no vídeo abaixo.

As senhas do iCloud ficam em segurança?

Com certeza! A princípio, o recurso mais importante de um gerenciador de senhas não é a funcionalidade de preenchimento automático. Na sequência, apesar da facilidade de armazenar todas as suas senhas e credenciais, a segurança é seu principal apelo.

Certamente a Apple oferece uma das melhores soluções de segurança no iCloud Passwords. Igualmente, o mesmo ocorre com a extensão de senhas do para Google Chrome no Windows.

O iCloud protege suas informações com criptografia de ponta a ponta, oferecendo o mais alto nível de segurança de dados. Simultaneamente, seus dados são protegidos por uma chave feita a partir de informações exclusivas do seu dispositivo.

Em suma, ninguém pode acessar ou ler esses dados, seja em trânsito ou na nuvem.

Como faço para instalar a extensão no Google Chrome?

Primeiramente é preciso ter o navegador Google Chrome instalado em seu computador Windows. Em seguida, basta baixar a extensão iCloud Passwords da Apple. Além disso, é necessário ter a autenticação de dois fatores (2FA) ativada em seu ID Apple.

Em resumo, a extensão de senhas do iCloud para Chrome no Windows é um ótimo passo para integração com a plataforma da Apple e centralização das senhas.

Como resultado, você não precisará pagar por aplicativos de gerenciamento de senhas de terceiros, como 1Password e LastPass. Dessa maneira você pode acessar suas credenciais no PC com Windows e no iPhone. Sem dúvida é sempre bom usar estas funcionalidades de segurança.