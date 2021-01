Anatel proíbe roteadores WiFi com senha fraca; aprenda a se proteger

A Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações) editou o 77/2021, documento que estabelece “requisitos de segurança cibernética para equipamentos para telecomunicações” sobre segurança para equipamentos de telecomunicações. Entre as mudanças, a agência estabelece que os roteadores WiFi e outros produtos de internet não poderão ter senhas fracas.

A Anatel é uma agência reguladora, vinculada ao Governo Federal. Desse modo, são responsáveis pela regulação do setor de telefonia fixa e de celular. Com o novo regulamento, a entidade só vai autorizar novos produtos desenvolvidos com o conceito “segurança projetada”. Em outras palavras, este é um conjunto de requisitos de segurança que visa minimizar vulnerabilidades.

Em suma, uma das principais diferenças para a regra anterior é a necessidade de senhas fortes.

O que é uma senha de Wifi fraca?

É uma senha fácil de lembrar, e também muito fácil de ser descoberta. Portanto, este padrão de senhas não é mais aceito em novos roteadores, de acordo com esta resolução da Anatel.

Gastamos dinheiro para comprar os melhores e mais modernos equipamentos. Apesar disso, muitos ainda usamos senhas fracas na maioria de nossas contas e dispositivos.

Pesquisas mostram que 70% das senhas utilizadas em todo o mundo, inclusive no Brasil, podem ser quebradas em 3 segundos.

A lista anual das senhas mais usadas continua sem alterações. Frequentemente os hackers principiantes podem descobrir senhas. Logo, evite usar senhas como 123456, senha, admin e outras do mesmo gênero.

Como é uma senha forte exigida pela Anatel?

Composta por no mínimo 8 dígitos aleatórios entre letras, números e caracteres especiais. Nesse sentido, evite utilizar nomes de cidades, pessoas, datas de nascimento e similares.

Vale apostar numa senha forte para evitar problemas no futuro. Contudo, se você tem um monte de senhas, recomendamos o uso de um gerenciador de senhas.

Seja como for, um gerenciador de senhas é recomendável, pois o aplicativo salva e recupera automaticamente informações de conta e senha. Além disso, é seguro e fácil de usar.

A equipe da exchange Mercado Bitcoin preparou uma sequência de vídeos falando sobre como evitar golpes na internet.

O que é a homologação da Anatel?

É a garantia de que os produtos e serviços são compatíveis com as tecnologias adotadas no país. Ainda mais, a certificação e homologação da Anatel também garantem que tais produtos atendam certos requisitos técnicos. Isto é, certificam que esses produtos seguem os padrões de qualidade, segurança e funcionalidade da regulamentação brasileira de telecomunicações.

Como resultado, a venda legal dos produtos só pode ser feita após a conclusão do processo de homologação. Inclusive, os aparelhos homologados possuem um selo não removível com o logotipo da Anatel, um código de barras e o número da homologação.

Em tempo, conheça aqui o WiFi 6, a versão mais rápida das redes sem fio.

Quais mudanças a Anatel obriga nos roteadores WiFi?

Os fabricantes não poderão produzir equipamentos com a mesma senha. Igualmente, a configuração padrão deve exigir uma senha classificada como forte.

A partir da entrada em vigor deste ato da Anatel, prevista para julho de 2021, todos devem se acostumar com as novas regras. Diante disso, o endereço MAC (Media Access Control), determinado por alguns fabricantes como palavra-chave, deverá ser obrigatoriamente trocado na primeira utilização do produto.

Ainda por cima, o equipamento não poderá aceitar senhas de fácil acesso. Por último, durante as atualizações de software, o novo ato determina que os equipamentos tenham mecanismos automatizados e seguros. Inclusive, os usuários terão de ser informados sobre as alterações implantadas nos updates.

Conforme o regulamento, nos casos de gerenciamento remoto, determina que todos os dispositivos ofereçam métodos adequados de autenticação e criptografia.

Como saber se minha senha é forte?

A princípio, você pode testar. Por exemplo, existem diversos sites que mostram quanto tempo é necessário para quebrar uma senha. Desta forma, você já pode se adaptar ao novo padrão da Anatel.

Procure criar uma senha longa, com letras, números e símbolos especiais. Dessa forma, quando você estiver confiante com a senha que criou, teste a força da sua senha para descobrir se é difícil de ser descoberta.