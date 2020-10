Instagram agora permite foto de seios femininos; saiba as condições

As restrições impostas pelo Instagram sobre fotos de seios femininos sempre trouxe reclamações de mulheres e até mesmo fotógrafos profissionais. Agora, a plataforma informou que a partir desta quarta-feira, dia 28, a política interna para permissão de publicações como essa passarão por mudanças.

O que muda no Instagram?

Segundo a rede social, anteriormente era proibido postar fotos em que aparecessem parte dos seios ou os mamilos. O Instagram informava que a proibição se dava para proteger as usuárias que fotos fossem publicadas sem autorização.

Agora, a partir desta quarta-feira, a política da empresa mudou. Em comunicado, o Instagram avisou que não apagará as postagens de seios femininos nus, desde que se enquadrem em três condições .

As fotografias serão permitidas se a pessoa estiver simplesmente “abraçando, acariciando ou segurando seus seios“, diz o site.

Ainda de acordo com o Instagram, a partir de agora, se houver dúvidas sobre o conteúdo, os revisores da plataforma estão instruídos para não remover as imagens.

“Estamos comprometidos em fazer a coisa certa e continuaremos a trabalhar com especialistas e com os membros da nossa comunidade para seguirmos melhorando”, diz o comunicado.

O que não vale?

A empresa ainda disse que os seios não podem aparecer sendo “apertados” . “Imagens que contenham seios sendo apertados, em um movimento de agarrar com os dedos dobrados e onde há uma clara alteração no formato dos mesmos, continuam violando as nossas políticas e serão removidas”.

Segundo o Instagram, isso acontecerá por “ser comumente associado a conteúdo pornográfico”.

Sobre publicações com mamilos masculinos, a liberação permanece, segundo a plataforma.