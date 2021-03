Instagram pode ganhar versão para crianças menores de 13 anos

Após rumores e boatos, o Instagram confirmou que poderá ganhar, em breve, uma versão da plataforma, voltada especialmente para crianças menores de 13 anos. A informação foi divulgada inicialmente pelo site BuzzFeed News, na sexta-feira, 19, e agora confirmada por Adam Mosseri, diretor do Instagram, por meio de sua conta no Twitter.

A decisão surge em um momento em que a rede social enfrenta severas críticas sobre abuso, intimidação ou predação sofridos por adolescentes no aplicativo, que usam o Instagram mesmo com uma proibição para menores de 13 anos. Hoje, há até mesmo uma página de suporte para que usuários possam relatar contas de usuários abaixo dessa idade.

Ao BuzzFeed News, Adam Mosseri confirmou que essa versão poderá ser controlada pelos pais com mais facilidade, atrelando a conta às contas dos pais. É o mesmo modelo do Messenger Kids, plataforma de mensagens do Facebook voltada para crianças. A grande questão é convencer os mais novos a entrar nessa nova rede, com menos usuários.

O líder desse novo projeto será o vice-presidente do Facebook, Pavni Diwanji. Anteriormente, ele desenvolveu o YouTube Kids, plataforma de vídeos infantil do Google.

Prioridade do Instagram

Em um memorando interno obtido pelo BuzzFeed News, assinado por Vishal Shah, VP de produtos do Instagram, a empresa afirma que o Instagram para menores de 13 anos é uma prioridade da empresa para os próximos meses. “Estou feliz em anunciar que seguimos identificando o trabalho juvenil como uma prioridade para o Instagram e o adicionamos à nossa lista de prioridades H1”, afirmou o memorando, com data assinalada de 18 de março.

Além disso, Shah chama a atenção para outros dois pontos essenciais no desenvolvimento desse produto entre os colaboradores internos. “[É preciso] acelerar nosso trabalho de integridade e privacidade para garantir a experiência mais segura possível para os adolescentes e construir uma versão do Instagram que permita aos menores de 13 anos utilizar pela primeira vez o Instagram com segurança”, concluiu o memorando.

No entanto, vale lembrar que leis que protegem crianças e adolescentes devem dificultar a jornada do Facebook em ter ganhos com essa plataforma no futuro e ao redor do mundo.