Iphone 15 tem na cor rosa e preço começa em R$ 7,2 mil

Quatro novos modelos de celular da Apple chegarão ao mercado no final do mês, anunciou a gigante da tecnologia em Cupertino, Califórnia, na terça-feira, 12 de setembro de 2023. O iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro e 15 Pro Max verão mudanças estéticas e atualizações tecnológicas, enquanto mudanças significativas estão chegando ao cabo de carregamento do dispositivo.

A nova linha de iPhone terá custos iniciais que variam de R$ 7.299 e vão até R$ 13.999

Aqui está o que você deve saber sobre o iPhone 15.

Como é o Iphone 15?

O iPhone 15 e iPhone 15 Plus estarão disponíveis em rosa, amarelo, verde, azul e preto com capacidades de armazenamento de 128 GB, 256 GB e 512 GB.

Os iPhones terão laterais de alumínio e traseira de vidro como o iPhone 14 e 14 Plus. Os modelos do iPhone Pro virão em cinza escuro, preto, azul escuro e cinza claro e terão laterais de titânio.

Todos os quatro dispositivos da nova linha de iPhone – iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro e 15 Pro Max – estarão disponíveis para encomenda em 15 de setembro e disponíveis online e nas lojas em 22 de setembro.

O modelo terá tela de 6,1 polegadas e o Plus será de 6,7 polegadas.

Recursos do novo modelo

Os modelos do iPhone 15 Pro recebem uma grande atualização em termos de uso de material: o aço inoxidável deu lugar ao titânio. A Apple afirma que o iPhone 15 Pro é o Pro mais leve que a empresa já fabricou. O modelo Pro Max agora recebe uma lente periscópica que oferece zoom óptico de 5x.

O aparelho versão Pro recebe os chipsets A17 Pro. A empresa afirma que o chip Pro é tão poderoso quanto os desktops. O iPhone 15 Pro também possui alguns recursos de jogos, como ray tracing. A empresa afirma que proporcionará uma jogabilidade mais suave mesmo com Ray Tracing ativado.

Câmera do iPhone 15 Pro

Os modelos do iPhone 15 Pro ainda terão três câmeras e um sensor principal de 48 megapixels. Terá novas lentes telefoto e ultrawide com mais megapixels que o iPhone 14 Pro.

O iPhone 15 Pro Max terá um sistema telefoto atualizado com recursos aprimorados de zoom de hardware, que dobrará a capacidade do iPhone de ampliar imagens com a lente física de 3X a 5X na distância focal de 120 mm.

O novo iPhone 15 terá carregamento USB-C?

Todos os novos aparelhos mudarão do carregamento Lightning para USB-C para cumprir as leis de carregadores comuns da União Europeia.

Relembre: Apple processa pequena empresa por usar logo de fruta