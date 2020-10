Confira 14 novidades do iPhone 12 lançado nesta terça-feira

A internet parou para acompanhar as novidades da gigante Apple, afinal foi lançado nesta terça-feira, dia 13, o iPhone 12. Com preço sugerido de US$ 799, cerca de R$ 4.450, o novo smartphone tem outras três versões Mini, Pro e Pro Max . As vendas começam neste mês nos Estados Unidos, mas no Brasil ainda não há previsão.

Listamos as 14 novidades!

Para facilitar a vida dos apaixonados pela marca da maçã, nós do Jornal DCI listamos todas as 14 novidades do novo smartphone, o iPhone 12. Confira cada uma delas em detalhes:

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Toda a linha usará internet 5G

Processador A14 Bionic: promessa de ser o mais veloz de todos os tempos – com desempenho 50% melhor

Novos aparelhos sem fones de ouvido e plugue de tomada. A medida, segundo a Apple, visa preservar o meio-ambiente

Face ID para biometria facial

Resistência à água e poeira

Tela de até 6,7 polegadas (Pro Max). Vale lembrar que o iPhone 12 Mini terá tela de 5,4 polegadas.

Mini terá tela de 5,4 polegadas. 11% mais fino, 15% menor em volume e 16% mais leve que o iPhone 11.

Display de Super Retina XDR Display. É superior ao LCD encontrado em outros celulares, com mais brilho e contraste mais profundo.

iPhone 12 e iPhone 12 Mini contam com três câmeras:

Câmera traseira principal de 12 MP (f/1.6)

Câmera traseira ultra wide de 12 MP (f/2.4)

Câmera frontal de 12 MP (f/2.2)

Cores disponíveis para o iPhone 12 e 12 Mini: preto, branco, vermelho, azul e verde

e 12 Mini: preto, branco, vermelho, azul e verde São três opções de armazenamento: 64 GB, 128 GB e 256 GB.

iPhone 12 Pro e Pro Max contam com o seguinte conjunto de câmeras: