Jogos para PC fraco: veja lista com os mais leves disponíveis

Os jogos para PC fraco são uma ótima opção para quem não tem uma poderosa máquina para rodar jogos mais pesados. Portanto, mesmo que o seu computador não esteja nos seus melhores dias, você não deixa de ter divertidos games nele.

Quando um computador não consegue acompanhar a evolução do hardware constante, games como The Witcher 3 e Forza Horizon 4 dificilmente funcionam

Mas saiba que você ainda tem a chance de jogar jogos modernos e divertidos nele. Graças às vantagens de alguns jogos para PC fraco. E, felizmente, há uma enorme variedade de novos jogos hoje em dia. Todos possuem compatibilidade com sistemas que não são tão potentes, mas que um dia tiveram os seus dias gloriosos.

Assim, veja abaixo uma lista de games mais leves e que são os jogos para PC fraco que estão disponíveis. Continue a leitura!

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Os 5 melhores jogos para PC fraco

Ao contrário do que muita gente pensa, os melhores jogos para PC fraco não se limitam a games antigos ou mesmo games online em flash.

Portanto, mesmo que alguns títulos apresentem gráficos, no mínimo, mais simples em alguns PCs, nem sempre é isso que os jogadores buscam. Assim, alguns jogos leves para PC fraco são modernos e apresentam ótima qualidade, ou seja, tudo que um gamer adora!

Mas vale lembrar que os parâmetros de o que é um PC fraco podem variar de um gamer para o outro, incluindo também os notebooks.

Left 4 Dead

Quem usa Steam, já tem esse jogo, desenvolvido pela Valve. Mas quem ainda não tem pode facilmente encontrar esse jogo na plataforma. O Left 4 Dead foi lançado em 2008, mas faz sucess. Quem joga se diverte colocando quatro sobreviventes de um apocalipse zumbi nas piores situações possíveis. E tudo durante a tentativa de escapar dos mortos-vivos.

Requisitos Mínimos

SO: Windows 7 32/64-bit / Vista 32/64 / XP

Memória: 1GB RAM

Armazenamento: 7.5GB (no mínimo)

Placa de vídeo: ATI 9600, NVidia 6600, ou melhor

Portal 2

“Pela ciência” você precisa resolver inúmeros puzzles (muitos deles mortais), criados pela super inteligência artificial GLaDOS, a vilã altamente carismática de Portal 2.

Usando uma “portal gun” você precisa descobrir os enigmas de cada câmara para tentar encontrar uma forma de escapar deste campo de concentração de testes infinitos. Este é mais um jogo da Valve que está sempre em promoção na Steam, para caso ainda não tenha. Vale a pena.

Requisitos Mínimos

SO: Windows 7 / Vista / XP

Memória: 2GB RAM

Armazenamento: 8GB

Placa de vídeo: ATI Radeon X800 ou melhor, NVIDIA GeForce 7600 ou melhor

Borderlands

Lançado em 2009 e desenvolvido pela Gearbox Software, Borderlands é uma viagem ao futuro pós apocalíptico. Com um estilo de cartoon, o game de ação com elementos de RPG é uma ótima pedida para jogar com os amigos.

Aqui o jogador pode explorar pelo vasto mundo, que apesar de estar todo destruído é bem rico. Há vários combates altamente armados, disputam de corridas malucas, personalização das armas, além da escolha das melhore habilidades.

Requisitos Mínimos

SO: Windows XP/Vista

Memória: 1GB RAM (2GB para Vista)

Armazenamento: 8GB

Placa de vídeo: GeForce 7 series ou melhor, Radeon HD3000 series ou melhor

Hearthstone – Jogos para PC fraco

Hearthstone é um jogo de cartas, que muitas pessoas lembram do famoso “Magic: The Gathering”. No entanto, o game da Blizzard é bem mais simples de aprender a jogar.

O objetivo do jogador é colecionar cartas para montar os melhores decks. Assim, está pronto para enfrentar a IA do jogo e, principalmente, outros jogadores online.

Atualmente, é um dos títulos do line-up de esports da empresa. Ele é gratuito. E quem quiser aumentar sua coleção mais rápido pode comprar pacotes de cards.

Requisitos Mínimos

SO: Windows 7 / Windows 8 / Windows 10

Memória: 3GB RAM

Armazenamento: 3GB

Placa de vídeo: NVIDIA GeForce 8600 GT, ATI Radeon HD 2600XT, ou superior

Cuphead

O grande sucesso de Cuphead foi uma surpresa até mesmo para seus desenvolvedores do estúdio MDHR. O jogo de plataforma pode não agradar a alguns jogadores, pelo seu nível de dificuldade. Mas quem conseguir aprender os padrões do gameplay poderá desfrutar dele tranquilamente.

O game tem uma grande possibilidade de jogar cooperativo local. Assim, Cuphead é uma ótima aquisição, mesmo se o seu PC for fraco.

Requisitos Mínimos

SO: Windows 7

Memória: 2GB RAM

Armazenamento: 20GB

Placa de vídeo: Geforce 9600 GT ou AMD HD 3870 (512MB), ou melhor