Computador gamer: qual o melhor e quanto custa?

Computador gamer é um desktop com uma configuração voltada para jogos. Nesse sentido, utilizam hardwares mais modernos, de modo a otimizar o desempenho, além da qualidade gráfica durante as partidas.

De fato, esses computadores eram vendidos por preços bastante elevados, mas isso mudou nos últimos dois ou três anos. Sem dúvida, o alto preço restringia o acesso de boa parte dos aficionados por jogos.

Enfim, o mercado ficou um pouco mais acessível. No entanto, encontrar um computador para jogos dentro do orçamento não é uma tarefa tão simples.

Computador Gamer é caro?

Sim, os modelos top de linha custam o preço de um automóvel popular. Sem dúvida, existem alternativas medianas, tanto no mercado de computadores prontos, como nos montados de forma personalizada.

Os tempos atuais não são fáceis para ninguém, principalmente no Brasil. O impacto da alta do dólar foi ainda mais cruel, uma vez que os componentes são todos importados. Contudo, deve-se levar em conta que um bom Computador Gamer que pode ser usado tranquilamente por alguns anos sem a necessidade de melhorias.

Outro aspecto importante é que o PC para jogos pode ser uma melhor opção do que um videogame. Isso porque, além de desempenho de ponta, oferece maior diversidade de jogos com preços mais acessíveis.

Vale a pena comprar PC Gamer usado?

Sim, comprar um PC Gamer ou utilizar peças semi-novas é uma boa alternativa para economizar. Seja como for, você deve tomar alguns cuidados. Além disso, tenha em mente que você estará abrindo mão da garantia de fábrica.

Desse modo, muitas pessoas acabam optando por adquirir produtos de segunda mão. No entanto, alguns cuidados devem ser tomados para que você consiga realizar um bom negócio.

Quando encontrar uma oferta em sites tipo OLX ou Mercado Livre, compare com o preço do equipamento novo. Se necessário, pesquise o preço de cada peça separado para analisar o investimento.

Nunca é demais lembrar a importância de buscar vendedores confiáveis, com boa reputação. Se possível, experimente o equipamento antes de fechar negócio.

Melhor Computador Gamer até R$ 5.500

Existem configurações de todos os preços. A variação fica por conta da capacidade do processador, placa de vídeo, memória, e afins.

Portanto, se você é ávido por gráficos estonteantes, seu objeto de desejo deve ser um Computador Gamer de verdade. Isto inclui um processador i5 ou Ryzen 5, 8 gigas de memória RAM, além de uma placa de vídeo de 4 gigas.

Conheça alguns dos melhores aparelhos para jogos, à venda no Brasil, com preços até R$ 5.500. Embora caro, esses computadores rodam qualquer jogo atual em alta qualidade.

Monitor Gamer é bom?

Sem dúvida! Se você é um jogador sério ou não se cansa dos bons jogos, não pense duas vezes. Apesar do investimento ser relativamente alto, um monitor mais moderno irá lhe conferir vantagem sobre os demais jogadores. De qualquer forma, a emoção mergulhar ainda mais no mundo dos jogos é recompensante. Por este motivo um bom monitor é importante para um Computador Gamer.

No entanto, há muitas opções, e você pode estar se esforçando para descobrir qual é o monitor certo para suas necessidades. De qualquer forma, não se preocupe, pois vamos lhe ajudar. Analisamos as recomendações de jogadores profissionais e youtubers. Em seguida, elaboramos a lista dos melhores monitores disponíveis atualmente.

Fortnite precisa de Placa de vídeo dedicada?

Na teoria sim, porém o jogo do momento, Fortnite, irá rodar com muita dificuldade em computadores sem placa de vídeo dedicada. Deste modo, para aproveitar a experiência na configuração mediana, é necessário no mínimo uma placa de vídeo com 2 gigas de memória DDR3. Isso é fundamental para um bom Computador Gamer.

Embora seja possível jogar na configuração mínima, o recomendável é uma taxa de 80 frames por segundo (FPS) para se ter uma vantagem em relação aos demais jogadores. Em suma, uma placa de vídeo integrada realmente não é o suficiente para jogar Fortnite.

Deste modo, para os adeptos da fabricante Radeon, o modelo RX 550 de 2 gigas é o mínimo necessário na resolução 1080p. Os fãs de NVidia podem utilizar a GEForce GT 1030 de 2 gigas na configuração mediana para ter uma boa jogabilidade.