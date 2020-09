Mal recebido pelos concorrentes, o lançamento do Apple One promete mais economia aos usuários dos dispositivos da marca. Ele libera acesso a diversos aplicativos com o pagamento de uma assinatura mensal única.

Lançamento do Apple One anima clientes e enfurece os concorrentes

A tendência de pacote de serviços tem se popularizado entre grandes empresas como Amazon (com o Prime) e Google (com o One). Da mesma forma, agora chegou a vez da Apple.

Recentemente, a empresa fez o lançamento do Apple One, um combo para os clientes que já utilizam seus dispositivos.

Contudo, apesar de os planos parecerem bastante vantajosos para os consumidores, os concorrentes e parceiros da marca não ficaram muito felizes.

O que é o Apple One

O lançamento do Apple One foi feito em evento da empresa nessa semana. Ele é um plano que conta com: Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade e armazenamento no ICloud. Em suma, quem assinar o pacote vai ter direito aos serviços por um preço acessível, com qualidade e sem os inconvenientes de aplicativos gratuitos.

Ainda haverá o pacote Premier, que não vai estar disponível no Brasil e conta com o Apple News + (que dá acesso a jornais e revistas do mundo todo) e o Apple Fitness + (programa de treinos).

A partir de outubro desse ano, os clientes da Maçã vão encontrar no Apple One:

Apple Music: serviço de streaming de músicas com mais de 70 milhões de canções para escutar. Permite fazer o download de músicas para ouvir offline, além de oferecer playlists exclusivas e rádios ao vivo. Se comprado separadamente custa R$ 16,90 no plano individual por mês e a assinatura familiar sai por R$ 24,90;

Apple TV+: streaming de filmes e séries, que inclui conteúdos originais e exclusivos da empresa. O valor mensal pela assinatura é de R$ 9,90;

Apple Arcade: Oferece mais de 100 jogos sem anúncio. Possibilita jogar online e off-line e custa R$ 9,90;

iCloud: Armazenamento em nuvem da Apple, que permite guardar fotos, vídeos e outros arquivos. Todos os usuários ganham 5 GB gratuitamente, mas podem contratar mais espaço por a partir de R$ 3,50 mensais (50 GB).

Economia para o usuário

Dessa maneira, quem já dispunha de algum desses benefícios separadamente, vai poder reavaliar seu plano e ter uma cobertura mais completa em serviços para seus dispositivos pagando menos. Sem dúvida os preços de lançamento do Apple One são atrativos.

Quanto custa o Apple One?

A princípio o plano individual ficará por R$ 26,50 e dará direito a todos os serviços com um armazenamento de 50GB na nuvem. Quer dizer, uma economia de R$ 13,50 comparando com a opção de contratar os benefícios separadamente.

Da mesma forma, o plano familiar também gera economia. Custará R$ 37,50 com acesso ao pacote completo para até 6 pessoas e 200GB no iCloud. Serão R$ 17,50 de diferença entre o Apple One e a soma dos serviços individualmente.

Como funciona o lançamento da Apple

O Apple One rodará em qualquer device da marca: iPhone, iPad, Apple TV, toda a linha de computadores Mac e o iPod touch. Já o Apple Fitness+ vai requerer o uso do Apple Watch para coletar as informações de atividades físicas e saúde do usuário.

É possível fazer um período de teste gratuito por um mês – exceto em serviços já assinados. Então, quem já é assinante pode modificar seu plano, optando pelo Apple One, e receberá a fatura atualizada.

Polêmicas envolvendo o lançamento do Apple One

Nem bem chegou ao mercado, o Apple One já causou alvoroço. Em resumo, as críticas são que a detentora da Apple Store está favorecendo os próprios aplicativos. Não demorou para que o Spotify se posicionasse.

Nesse ínterim, um dos porta-vozes da empresa declarou ao apresentador do Recode Media, Peter Kafka, que a Apple está “usando sua posição dominante e práticas injustas para prejudicar os concorrentes e privar os consumidores, favorecendo os próprios serviços”.

O serviço de streaming já questiona há algum tempo as altas taxas cobradas para manter aplicativos na Apple Store. Além disso, pediu que autoridades antitruste intervenham no caso.

De fato, a estratégia de lançamento do Apple One pode levar o usuário a ignorar outros aplicativos concorrentes. Para a empresa, isso significa atrair alguns clientes pagantes que, de outra forma, poderiam ignorar um ou outro serviço da empresa. Afinal, é muito mais cômodo ter todos os serviços por um preço menor – quase o preço de apenas um produto sozinho.

Mais uma vez, a Apple mostrou que não tem medo de se impor no mercado. E você, é um dos usuários da marca? O que achou do lançamento do Apple One?