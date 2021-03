Lenda do Skate, Tony Hawk anuncia leilão de foto de manobra em NFT

O lendário skatista Tony Hawk é a mais nova celebridade a aderir à venda de um item colecionável digitalizado como token não fungível (NFT).

Por meio de suas redes sociais Hawk anunciou que planeja leiloar um vídeo da última vez em que executou o Ollie 540, manobra que conseguiu fazer pela primeira vez há 32 anos.

Famoso fora das competições também pelo jogo de videogame de sucesso que leva seu nome, o skatista, hoje com 52 anos, contou em um post no Instagram que completou sua apresentação final do Ollie de 540 graus em 1989, destacando o medo que sentiu e o perigo de realizar a manobra, enquanto no Twitter comentou:

“Fiz meu último Ollie 540 hoje. Você pode compará-lo com o meu primeiro, há 32 anos. Este significou muito para mim”.

Quem é Tony Hawk

O skatista profissional @tweestophers foi quem explicou que o ângulo da foto de Tony completando a manobra seria cunhado como um NFT e leiloado na Ethernity Chain, uma rede de blockchain NFT em rápida expansão, conhecida por seu ativismo social, já que todos os leilões NFTs doam uma parte dos lucros para causas sociais, Recentemente, foi incumbida de construir uma coleção NFT de Muhammad Ali para beneficiar o Ali Center.

A mania do NFT atraiu muitas outras celebridades, como Lindsey Lohan, e os principais entusiastas de criptomoeda, como Jack Dorsey do Twitter e gêmeos Winklevoss de Gemini. Ainda assim, alguns hesitam em abraçar o movimento, como Charlie Lee do Litecoin, que compara os leilões à bolha especulativa do ICO.

Tony Hawk, que não fez uma propaganda eloquente quanto alguns de seus colegas famosos ao falar sobre criptomoeda e NFTs, é um defensor antigo do Bitcoin e postagens suas no Twitter sugerem que ele seja um investidor desde 2013 no criptoativo.

Esteve cotado para participar da conferência Bitcoin 2020 em San Francisco, em março de 2020, mas o evento foi cancelado por causa da pandemia de Covid-19.

Ainda não há data divulgada para o leilão do token de Hawk.