Memória DRAM: o que é e qual a diferença entre DRAM, RAM E SRAM?

Memória DRAM, RAM E SRAM. Termos em siglas que parecem complicados, mas fazem parte do nosso cotidiano. Afinal tratam-se de tecnologias relacionadas aos computadores. E elas ajudam no desempenho dos PCS.

Mas você sabe qual a diferença entre Memória DRAM, RAM E SRAM? De maneira simples podemos defini-las como componentes de hardware que fazem parte do padrão do computador.

E apesar de terem siglas parecidas, cada uma tem um desempenho diferente. A memória RAM dou DRAM são memórias que o computador usa em qualquer caso geral. É diferente de um a memória VRAM, por exemplo, que é exclusiva da placa gráfica.

E vale lembrar que memória DRAM e RAM não são a mesma coisa. Complicou? Então não se preocupe. Para entender melhor, continue a leitura deste artigo!

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Entendendo o que é memória RAM e memória DRAM

Como você leu no parágrafo anterior, a memória DRAM trata-se de uma ramificação da memória RAM. E antes de explicar sobre ela em si, entenda mais sobre a memória RAM.

A sigla RAM vem do do inglês Random Access Memory, , que significa Memória de acesso randômico ou Memória de acesso aleatório.

Este é um tipo de memória que permite a leitura e a escrita, utilizada como memória primária em sistemas eletrônicos digitais. Assim, a função da memória RAM o acesso aos arquivos armazenados no computador.

Mas diferente da memória do HD, a RAM o armazenamento de conteúdos não é permanentemente. Portanto, é responsável pela leitura dos conteúdos quando requeridos.

Em resumo, a memória RAM é um espaço temporário para que os trabalhos do PC sejam realizados. Como abrir programas e executar aplicativos, E após essa execução, os arquivos permanecem apenas no HD.

A memória RAM é dividida em dois tipos; memória DRAM e SRAM. Veja o diferencial delas.

Memória DRAM

Sigla de dinâmico RAM, a memória DRAM é o tipo mais comum e menos caro dentre as memórias RAM. Ou seja, a DRAM requer um poder refrescante contínuo para poder manter a sua carga . Que é o que mantém a informação no lugar.

Assim, a memória DRAM deve ser refrescada cada vez que é lido. Além da leitura de atualização, o sistema deve atualizar DRAM a cada 15 microssegundos para reter a informação que detém.

Memória SRAM

A sigla vem de estática RAM. A memória SRAM costuma ser muito mais cara do que o DRAM . Portanto, a SRAM para funcionar também requer grande quantidade de espaço no interior do computador. São quatro vezes mais em comparação com a memória DRAM.

Mas o diferencial da SRAM é que ela não tem que ser atualizada de energia. Assim o processo se torna mais rápido para o acesso. Todavia, enquanto o poder do computador não é desligada , SRAM não vai cumprir a sua informação . Além disso, a memória SRAM requer menos energia para funcionar.

No entanto, SRAM requer seis vezes mais transistores para armazenar. Esta é a mesma quantidade de informação exigida pela memória DRAM. Por isso a memória SRAM se torna muito mais cara.

Desvantagens da memória DRAM e SRAM

A memória DRAM em sua maioria tem modelos mais lentos. Isso ocorre porque necessitam de um processo constante de atualização dos dados.

Outra desvantagem é que quando ativa, a memória DRAM consome muito mais energia do que as memórias SRAM. A DRAM é diferente de uma mais flash, ela é volátil e perde rapidamente seus dados caso o fluxo de energia seja extinto.

O alto custo da memória SRAM é uma desvantagem, mas necessária para uma bora produção. Isso porque há a necessidade de utilizar mais transistores para funcionar.

E outro ponto de desvantagem da memória SRAM é também por conta dos transistores, que ocupam mais espaço, e consequentemente que reduz a capacidade máxima da memória.

Mais uma desvantagem é por toda esse grande número de componentes, a memória é muito maior, e ocupa espaço demais nos chips. Isso é resultado da necessidade de muitos transistores.

Neste texto você viu que uma conclusão simples que se pode chegar é que a memória DRAM é uma versão atualizada e mais moderna que a SRAM. Ela reduz custos e assim torna mais acessível a tecnologia. Apesar de todas as suas desvantagens, a criação da DRAM acelerou na tecnologia da computação.