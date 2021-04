30 melhores mensagens de Páscoa e desejos para compartilhar

Se você está procurando as palavras perfeitas para compartilhar com sua família e amigos para comemorar a Páscoa, a caça acabou. Alegres, divertidas e amorosas, reunimos algumas das melhores mensagens de Páscoa 2021 para enviar aos seus entes queridos neste domingo de Páscoa. Além disso, reunimos 5 aplicativos para Android e iPhone que vão facilitara criação de mensagem de páscoa neste ano.

Dupla Sena de Páscoa 2021 pode pagar R$ 30 milhões

Mensagens de Páscoa para amigos e família

Espero que você tire um coelho da cartola na Páscoa e faça memórias mágicas com amigos e família!

Alegrar! A Páscoa simboliza um sentimento de alegria, renovação e novos começos.

Os melhores votos de um alegre e abençoado Domingo de Páscoa!

Enviando a você uma abundância de doces pensamentos nesta Páscoa e além!

A primavera está em plena floração. Desejando a você e aos seus uma Páscoa memorável.

Desejo a você um dia repleto de céu azul e um delicioso chocolate!

Espero que a Páscoa floresça de felicidade para você!

Saudações a novos começos e segundas chances. Feliz Páscoa!

“Celebrando o milagre da Páscoa, a beleza da criação de Deus e a bênção de ter você em minha vida.”

“Neste tempo de renascimento, que você sinta sua fé renovada e seu coração renovado com a esperança que a Páscoa traz.”

“Feliz Dia da Ressurreição para uma família maravilhosa!”

“A oração de sua Páscoa será brilhante com a esperança e alegria de nosso Salvador ressuscitado.”

“Ele está ressuscitado! Esperando que sua Páscoa seja feliz e abençoada.”

“Tudo o que levanta seu ânimo, traz esperança e o preenche com o milagre da Páscoa – é isso que desejo para você.”

“’ Louvado seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo! Em sua grande misericórdia, ele nos deu um novo nascimento em uma esperança viva por meio da Ressurreição de Jesus Cristo … ‘—1: Pedro 1: 3 (NVI)

Citações famosas de Páscoa para usar também desejos

“A terra ri nas flores.” – Ralph Waldo Emerson

“Nosso Senhor escreveu a promessa da ressurreição, não apenas em livros, mas em cada folha na primavera.” – Martin Luther King Júnior.

“Páscoa soletra beleza, a rara beleza de uma nova vida.” – SD Gordon

“A Páscoa deve ser um símbolo de esperança, renovação e vida nova.” – Janine di Giovanni

“A Páscoa é um tempo para se alegrar, ser grato, ter a certeza de que tudo está perdoado, para que a vida se estenda além do solo da terra.” – Byron Pulsifer

Aplicativos para compartilhar mensagens de Páscoa

Os aplicativos com mensagens pré-formatadas oferecem ideias criativas e permitem o compartilhamento com as redes sociais mais populares. É possível escolher frases e editar a fonte e a cor, e depois é só enviar as mensagens de páscoa para as pessoas do coração. Esses apps são compatíveis para Android ou Iphone.

Mensagens de Páscoa bonitas e prontas – app para Android: esse app oferece mais de 7000 frases prontas para enviar aos seus conhecidos nos bate-papos mais populares, como WhatsApp e Facebook. Compartilhe facilmente saudações calorosas da Páscoa com seus amigos e familiares por meio dessas mensagens de Feliz Páscoa, saudações e imagens.

Mensagens de Páscoa Prontas para celular – app para Android: essa plataforma oferece mais de 20.000 frases e mensagens diversas para serem usadas no WhatsApp e redes sociais. Nele você encontra frases de amor, amizade, bíblicas, aniversário, bom dia, boa tarde, boa noite, indiretas, engraçadas, boa semana, motivação, reflexão, agradecimento, datas comemorativas, prontas para compartilhar e colocar no seu status.

Imagens com frases para Status e Compartilhar – app para Android: O aplicativo Imagens com Frases possui diversas opções de imagens para WhatsApp e redes sociais. Você terá imagens de amor, amizade, bíblicas, aniversário, bom dia, boa tarde, boa noite, indiretas, engraçadas, dias da semana, motivação, reflexão, agradecimento, datas comemorativas, prontas para compartilhar e colocar no seu status.

Status Pronto – app para iPhone: São milhares de frases e status distribuídas em diversas categorias: alegria, motivação, aniversário, bíblicas, reflexão, legendas para fotos e frases para status do WhatsApp, fotos, v status, figurinhas, etc. Você ainda terá imagens para WhatsApp, sendo milhares de imagens com frases disponíveis em diversas categorias.

O que é a páscoa?

A Páscoa é o feriado cristão que celebra a Ressurreição, ou ressurreição, de Jesus Cristo três dias após sua crucificação. Na tradição cristã, a ressurreição representa a vitória de Cristo sobre a morte e a promessa de vida eterna para aqueles que o seguem. Alguns cristãos se referem à Páscoa como Dia da Ressurreição ou Domingo da Ressurreição.

A Páscoa sempre cai no domingo. Muitas igrejas oferecem serviços de adoração na Sexta-feira Santa (a sexta-feira antes da Páscoa), juntamente com um ou mais serviços no próprio Domingo de Páscoa. O Domingo de Páscoa marca o fim da temporada preparatória de 46 dias da Quaresma , que é significativa em culturas de todo o mundo.

A data exata da Páscoa varia de ano para ano, mas normalmente cai durante o mês de abril ou às vezes no final de março. Este momento sazonal dá ao feriado suas fortes associações com a primavera e o renascimento no mundo natural. Ícones de Páscoa como ovos, pintinhos, coelhos e tulipas simbolizam uma nova vida e esperança renovada. Essas são ideias poderosas para abraçar, quer você celebre a Páscoa por motivos religiosos ou simplesmente porque gosta das tradições vibrantes que acompanham o feriado.